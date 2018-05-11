Полиция предупреждает о масовом воровстве на автотрассе

На автодороге Киев-Харьков работают преступники. Фото 112

На автодороге Киев-Харьков в Лубенском и Пирятинском районах Полтавщины совершаются кражи имущества из автомобилей.

Об этом сообщает Полтавская областная полиция.

"В течение нескольких дней произошли кражи из автомобилей, которые останавливались возле заведений отдыха и питания. Воры разбивали боковые окна и похищают барсетки, компьютеры и другие личные вещи", - рассказал Юрий Сулаев из Полтавской областной полиции.

По информации полиции, преступники могут передвигаться на автомобиле и это могут быть так называемые "гастролеры" - преступники, которые работают в различных регионах страны.

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