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пятница, 11 мая 2018 15:33

Полиция предупреждает о масовом воровстве на автотрассе

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Полиция предупреждает о масовом воровстве на автотрассе
На автодороге Киев-Харьков работают преступники. Фото 112

На автодороге Киев-Харьков в Лубенском и Пирятинском районах Полтавщины совершаются кражи имущества из автомобилей.

Об этом сообщает Полтавская областная полиция.

"В течение нескольких дней произошли кражи из автомобилей, которые останавливались возле заведений отдыха и питания. Воры разбивали боковые окна и похищают барсетки, компьютеры и другие личные вещи", - рассказал Юрий Сулаев из Полтавской областной полиции.

По информации полиции, преступники могут передвигаться на автомобиле и это могут быть так называемые "гастролеры" - преступники, которые работают в различных регионах страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие автомобили чаще всего похищают преступники.

Киевские полицейские задержали мужчину, который украл ладан, кадило и Евангелие из храма на вул. Крайний. Правонарушителем оказался 22-летний мужчина из Черниговской области, которого ранее задерживали.

Автор: Денис Скрыль
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