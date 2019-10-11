Показали видео жуткой аварии на пешеходном переходе

Автор: youtube Винница: опубликовали видео аварии на Соборной, в которой погибла женщина

В Виннице Ситуационный центр опубликовал видео вчерашней аварии, которая привела к смерти пешехода.

Видно, как женщина ступает на пешеходный переход на центральной улице Соборная. Ее пропускает муниципальный автобус. В это время со второстепенной дороги выезжает "Фольксваген Крафтер". 55-летний водитель, не тормозя, сбивает женщину.

Авария произошла около 8 часов утра. С тяжелыми травмами 34-летнюю пострадавшую Людмилу Гранецкую госпитализировали в больницу. Ей дважды проводили операцию. Она потеряла много крови. Поэтому родные просили о помощи. Потерпевшая требовала доноров. Но вечером в 19.30 она умерла.

"Во время допроса водитель пояснил, что не увидел женщину", - сообщила Ольга Ефременюк с пресс-центра Нацполиции Винницкой области.

Одна из версий, в момент наезда мог отвлечься на телефон или другое.

К тому же после того как сбил женщину, водитель микроавтобуса столкнулся со встречным автомобилем Hyundai. Тогда в течение часа движение общественного транспорта было затруднено. Трамваи не ездили в обе стороны.

Автор: фото предоставлено НП Винницкой области Винница: опубликовали видео аварии на Соборной, в которой погибла женщина

Следователи сначала открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. После того, как пострадавшая умерла, переквалифицировали в ч.2 ст. 286. В ней говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение. За это предусматривается до 8 лет лишения свободы.

У водителя автомобиля отобрали образцы крови, чтобы установить был ли он трезв или в состоянии алкогольного опьянения.

У погибшей женщины остался муж и сын.

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В Черкассах троллейбус сбил ребенка. По словам водителя троллейбуса, ребенок внезапно выбежала на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Медики осмотрели мальчика и госпитализировали его в больницу.