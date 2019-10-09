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четверг, 10 октября 2019 04:15

Показали самых старых гусей Украины

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Показали самых старых гусей Украины
vinnitsa.info. Винницкая область: в Казатине живет пара гусей, которым более 25 лет

Гуси-долгожители живут в Казатине Винницкой области. Пара пернатых вместе уже 23 года.

Андрей и Марфа как члены семьи от хозяев не отходят, откликаются на свои имена, и любят, когда их ласкают, пишет "Сегодня".

Молодого гуся мама владелицы Тамары Юхимчук принесла в семью 25 лет назад, перед Рождеством. Резать птицу не стали, назвали Андреем. Два года он жил рядом с курами. Грустил и скучал. Поэтому на свой день рождения женщина попросила кумовьев подарить ей гуся.

"Гусь была с цветком красной, красивой, привязанной. И гуся под руку - и пошли в хлев", - рассказывает Тамара о первой встрече Андрюшу с его любимой.

Назвали гуся Марфуша. От возраста она уже ослепла. А Андрюша стал ее глазами.

То, что Андрюша и Марфуша настоящие долгожители, подтверждает ветеринар Александр Болгарский:

"В молодой птицы перо эластичнее, а здесь оно уже взъерошены. Наблюдается ороговения лап".

Говорит, дикие гуси живут до восьмидесяти лет. Домашние - значительно меньше. Но этой паре повезло: у них заботливые хозяева.

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Живут гуси вместе с курами в маленьком хлева. Зимой, чтобы птицы не было холодно, помещения отапливают, а в жару пернатые купаются в импровизированном бассейне.

За более чем двадцать лет у Андрюши и Марфуша не было гусят, не смогли высидеть. И владельцы надеются, счастливая пара будет радовать их еще долго. Возможно, даже станут старыми домашними птицами Украины.

В Книгу рекордов Гиннеса попал самый длинный в мире кот по кличке Баривель. Кот породы мейн-кун имеет длину почти 120 сантиметров.

Итальянская пара, ухаживает за гигантом, рассказывает, что обратила внимание на габариты кота, когда тому исполнилось два года.

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