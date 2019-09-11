Показали с вертолета, как выглядит военный арсенал после пожара

Фото: Оперативная группа ГШ ВСУ

С вертолета показали, что происходит на военном арсенале в Калиновке после локализации пожара. По состоянию на 13:20 очаги возгорания локализованы, новых не наблюдается. Местами присутствуют одиночные задымления территории.

На месте происшествия работают оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины, специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет.

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На 48-м арсенале Минобороны, расположенном вблизи райцентра Калиновка Винницкой области, произошел пожар. Вспыхнула трава. Известно о 5 взрывах боеприпасов. Военных подняли по боевой тревоге. Площадь возгорания неизвестна. В Минобороны не дают комментариев. В селе Павловка, которое больше всего пострадало 2 года назад во время взрывов на арсенале, не проводили эвакуацию.