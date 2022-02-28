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Спецтема: Напад Росії на Україну

Показали последствия российских обстрелов в Харьковской области

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Российские военные обстреляли город Изюм и поселок городского типа Песочин в Харьковской области.

Пострадал также поселок Благодатное Змиевского района, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Очередной акт геноцида украинского народа российскими оккупантами! Последствия обстрелов, Харьковская область. Президент РФ Владимир Путин – военный преступник, который продолжает геноцид украинского народа", - написал он, выложив видео.

Об обстреле Изюма также сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Автор: t.me/Pravda_Gerashchenko
  Жилой дом в Изюме
Жилой дом в Изюме

"Ужасные последствия обстрела Изюма на Харьковщине", - написал он.

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Президент РФ Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Здесь враг терпит сокрушительные потери по технике и живой силе. За четыре дня войны потери российских оккупантов составили около 5,3 тыс. человек.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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