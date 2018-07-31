Похоже на конец света: в сети показали жуткие кадры

В сети появились впечатляющие фото и видео шторма, который надвигался на Тернополь. Сняли кадры вечером 30 июля.
По словам очевидцев, небо мгновенно затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии. Пользователи сети стали активно делиться апокалиптическими снимками.
Настоящие тропики: синоптики дали противоречивый прогноз погоды на август.
Местные жители ждали тропического ливня. Вместо этого дождь лил около 10 мин.
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Несколько дней Киев заливало дождями. Так, 25 июля в городе прошел ливень. В нескольких районах столицы был град. За 3 часа выпала 3-месячная норма осадков. Дренажные системы не справлялись с большим количеством воды. Затопило улицы, дороги и подземные переходы. В некоторых местах вода поднялась до 2 м.
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