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воскресенье, 03 марта 2019 04:15

Подорожал международный велопрокат, который стал популярен с первых дней

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Автор: Татьяна САРАХАН
  В Виннице подорожал проезд на велосипедах
В Виннице подорожал проезд на велосипедах

В Виннице подорожал проезд на прокатных велосипедах.

В новом сезоне цена вырастет на абонементы. Месячный абонемент будет стоить 250 грн. Стоимость разовой поездки не изменится - 20 гривен в час.

"В новом сезоне - новые тарифы. Территория действия тарифов - Львов, Харьков, Винница и Одесса. Стоимость сезонного абонемента возрастет - с 800 до 1150 гривен. Новинкой будет тариф "Уикенд", который станет очень полезным для автомобилистов или просто для проведения активного времени с семьей ", - говорится в сообщении nextbike.

"Уикенд на сезон" можно будет пользоваться прокатом в пятницу, субботу и воскресенье за ​​600 гривен. Есть более дешевый тариф "Туристический". Он тоже на три дня за 150 гривен.

Велопрокат, который осенью стал популярным с первых дней, откроют в тестовом режиме уже с 15 марта.

"Всего в межсезонье по Виннице приобрели около 200 абонементов. Были разные акции: кэшбек, день Валентина, именины. Люди покупали или на подарок или для собственного использования", - говорит Gazeta.ua Роман Савьяк, генеральный директор" Некстбайк Украина ".

Автор: Татьяна САРАХАН
  В Виннице подорожал проезд на велосипедах
В Виннице подорожал проезд на велосипедах

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В Виннице заработала международная система велопроката Nextbike. В общем расположили 15 станций. На них разместили 120 велосипедов.

Рассчитаться за катание можно через мобильный банкинг. За первый час езды надо заплатить 20 грн, а абонемент на месяц стоит 250 грн.

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Дата
03
марта

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