"Подольский зоопарк" пополнится новыми экзотическими животными

Животных планируют закупить в следующем году. Фото: Укринформ

В Подольском зоопарке появятся новые животные – пара молодых рысей. Для них начали готовить вольеры.

Заведение заключило договор на 25 тысяч гривен по инженерному проектированию вольера для рысей. Он будет современным, красивым и удобным.

"Рысь-это краснокнижное животное, и согласно европейским стандартам, для пары рысей площадь вольера должна быть не меньше 300 квадратных метров, а высота - не меньше пяти метров. Рыси большую часть жизни находятся на деревьях, и чем выше, тем лучше для их размножения", – рассказал директор зоопарка Евгений Ткачик, сообщает vezha.vn.ua.

К концу 2019 года вольер начнут строить. Животных планируют закупить в следующем году. Для этого будут вести переговоры с другими зоопарками. Возможно рысей даже обменяют на приплод из "Подольского зоопарка".

По словам директора зоопарка, животные должны быть молодыми, чтобы работники могли отслеживать их созревания, вакцинацию, физиологическое состояние.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фото детенышей животных, способные растопить даже глыбу льда

Под Полтавой родилась пантера. Выкармливают новорожденного котенка специальными кормами, ведь молоко у мамы пропало. Живет малыш дома у одного из работников экопарка, в котором родился. Там же котенка и сняли на видео.