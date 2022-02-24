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четверг, 24 февраля 2022 14:03

Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
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Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Число погибших уточняется.

Сейчас чрезвычайники тушат огонь на месте аварии, сообщали на странице ГСЧС в Фейсбуке. Сначала там написали о пяти погибших, но затем информацию исправили.

Под Киевом упал самолет ВСУ
Фото: ДСНС

Падение лайнера произошло между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района Киевской области.

В телеграм-каналах сообщают, что самолет сбили оккупанты. Но официальной информации по этому поводу пока нет.

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Президент России Владимир Путин рассчитывал на молниеносную войну. РФ не может вести длительные боевые действия. На сегодняшний день замысел оккупантов не удался – украинские Вооруженные силы держат удар. Украинцам не стоит паниковать, но нужно быть готовыми к любым ситуациям, об этом Gazeta.ua рассказывает военный эксперт Олег Жданов.

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