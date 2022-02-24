Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери

Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Число погибших уточняется.

Сейчас чрезвычайники тушат огонь на месте аварии, сообщали на странице ГСЧС в Фейсбуке. Сначала там написали о пяти погибших, но затем информацию исправили.

Фото: ДСНС

Падение лайнера произошло между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района Киевской области.

В телеграм-каналах сообщают, что самолет сбили оккупанты. Но официальной информации по этому поводу пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Даем оружие всем патриотам" - министр обороны обратился к украинцам

Президент России Владимир Путин рассчитывал на молниеносную войну. РФ не может вести длительные боевые действия. На сегодняшний день замысел оккупантов не удался – украинские Вооруженные силы держат удар. Украинцам не стоит паниковать, но нужно быть готовыми к любым ситуациям, об этом Gazeta.ua рассказывает военный эксперт Олег Жданов.