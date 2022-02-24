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Спецтема: Враг возле украинской границы

"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт

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&quot;Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять&quot; - военный эксперт
Путин не может остановиться, потому что это будет для него политическая смерть, считает военный эксперт Олег Жданов. Фото: facebook.com

Президент России Владимир Путин рассчитывал на молниеносную войну. РФ не может вести длительные боевые действия. На сегодняшний день замысел оккупантов не удался – украинские Вооруженные силы держат удар. Украинцам не стоит паниковать, но нужно быть готовыми к любым ситуациям, об этом Gazeta.ua рассказывает военный эксперт Олег Жданов.

"На суше мы в равных по сухопутным войскам. Первую волну нападения мы отбили. Оборона, особенно в зоне ООС, не прорвана, она выстояла. Первое, мы имеем тактические успехи – отбили Счастье. Второе – ракетный удар не принес им ожидаемого результата и он фактически уже прекратился. Беспилотники мы некоторые сбили. Сейчас Вооруженные силы будут локализовать те группы российских и белорусских войск, которые вторглись на нашу территорию. Кстати, уже под Харьковом есть информация, что идет бой и уничтожают российское танковое подразделение, зашедшее на нашу территорию", – говорит эксперт.

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Рассчитывать на отступление Путина не стоит, считает Жданов:

"Путин не включит заднюю. Можно не мечтать. Такое масштабное наступление со всех сторон говорит о том, что он рассчитывает на блицкриг, что Украина испугается. Думаю, что завтра или послезавтра получим от России предложение переговоров. У Путина нет второго эшелона. Нечего выводить на бой завтра и послезавтра. Если будем наносить им потери, то боеспособность их сил будет падать на нашей территории. Россия не рассчитывает сегодня на длительную войну. Наша задача выстоять, чтобы садиться за стол переговоров на наших условиях. Остановиться он не может, потому что это будет для него политическая смерть. Даже то, что он не может продвинуться на Донбассе – это уже поражение".

Украинцам не стоит паниковать, но нужно быть готовыми к худшему – авиационным бомбовым ударам, говорит эксперт:

"Украинцам нужно быть готовым к худшему. Если будут авиационные бомбовые удары – нужно быть готовым к эвакуации и знать, где есть укрытия. Мы не можем предусмотреть действия РФ в полном объеме. Надеялись, что Путин не решится напасть. А он это сделал. Поэтому нужно быть готовым. Если есть угроза воздушного нападения - нужно спуститься в укрытие или покинуть дом, если это многоэтажка, то переждать там. Творожный чемодан, деньги, документы, теплые вещи, запас пищи и воды. Европа нас не примет. Смотрю европейские новости – они снова озабочены, начиная с Германии. Австрия и Франция тоже. Никто за нас воевать не будет", - рассказывает Жданов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин в 4:00 объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы.
В Украине было введено военное положение. Более 40 украинских военных погибли.

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