Под Харьковом мужчина убил своего товарища и оставил на вокзале

В Харьковской области нашли труп мужчины. Фото: Нацполиция

Накануне в Краснограде Харьковской области на платформе железнодорожного вокзала было обнаружено тело неизвестного мужчины. Впоследствии выяснилось. что это 40-летний житель города Конотоп, в Сумской области.

"Во время проведения розыскных мероприятий работники полиции разоблачили в совершении преступления 27-летнего жителя поселка Диканька Полтавской области. Мужчины вместе работали в охранной фирме, которая оказывала услуги одному из сельскохозяйственных предприятий в Красноградском района. После окончания дежурства они направлялись домой. Во время распития спиртных напитков на платформе железнодорожного вокзала между ними возникла драка. В результате 40-летний мужчина получил смертельные телесные повреждения",- рассказал начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец, передает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Добавим, что по факту инцидента следователи открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан.

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