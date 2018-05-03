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четверг, 03 мая 2018 07:00

Под Харьковом мужчина убил своего товарища и оставил на вокзале

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Под Харьковом мужчина убил своего товарища и оставил на вокзале
В Харьковской области нашли труп мужчины. Фото: Нацполиция

Накануне в Краснограде Харьковской области на платформе железнодорожного вокзала было обнаружено тело неизвестного мужчины. Впоследствии выяснилось. что это 40-летний житель города Конотоп, в Сумской области.

"Во время проведения розыскных мероприятий работники полиции разоблачили в совершении преступления 27-летнего жителя поселка Диканька Полтавской области. Мужчины вместе работали в охранной фирме, которая оказывала услуги одному из сельскохозяйственных предприятий в Красноградском района. После окончания дежурства они направлялись домой. Во время распития спиртных напитков на платформе железнодорожного вокзала между ними возникла драка. В результате 40-летний мужчина получил смертельные телесные повреждения",- рассказал начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец, передает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Добавим, что по факту инцидента следователи открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан.

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В Киеве 4 неизвестных в масках совершили нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который защищал в АТО Донецкий аэропорт. Инцидент произошел 2 мая, на Подоле.

Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападающий ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик.

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Дата
03
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