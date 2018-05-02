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среда, 02 мая 2018 22:55

"Ударили ножом в спину и хотели добить молотком", - в столице напали на "киборга"

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&quot;Ударили ножом в спину и хотели добить молотком&quot;, - в столице напали на &quot;киборга&quot;
В Киеве совершили жестокое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, мужчину хотели убить. Фото: Facebook

В Киеве 4 неизвестных в масках совершили нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который защищал в АТО Донецкий аэропорт.

Инцидент произошел 2 мая, на Подоле, об этом написал товарищ "киборга" Валентин Бондаренко.

Нападавшие ударили Дмитрия Вербича ножом, все говорит о том, что в живых его оставлять не хотели.

"Нанесли удар ножом в нижнюю часть спины. Затем забрызгали лицо газом и хотели добить молотком", - говорится в сообщении.

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Первую помощь пострадавшему оказали его друзья, которые приехали на место происшествия уже через несколько минут. После этого Вербича отвезли в больницу, сейчас его состояние стабильное.

Ранее, в Одессе, на бывшего лидера местного "Правого сектора", общественного активиста Сергея Стерненко напали и выстрелили ему в затылок. Нападавшего удалось задержать.

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