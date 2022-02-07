Почему сегодня под входную дверь кладут топор и вспоминают умерших

Ожидайте сильный снегопад, если вечером 8 февраля, луна будет бледной. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixibay.com

Сегодня христиане чествуют святого Феодора Студита. В народе 8 февраля называли днем "Федора Поминальника".

Наши предки верили, что сегодня души умерших близких ходят по земле и скучают по живым родственникам. Чтобы помочь им вернуться на небо – люди пытались утром попасть в церковь и поставить свечи за упокой. Также заказывали панихиды.

8 февраля предки пытались оградить дом от нечистой силы – окропляли дом святой водой, а под входную дверь клали топор.

Из примет украинцы больше всего доверяли следующим:

- Будет сильный снегопад, если вечером луна имеет бледный цвет;

- Придут сильные холода, если утром поет синица;

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- Ночь на 8 февраля была звездной – к хорошему урожаю льна;

- Если на Федора закат чистый, а на улице мороз – скоро придут значительные холода.

Феодор Студит родился в 759 году в городе Царьгород – ныне Стамбул. Всю свою жизнь жестко выступал против иконоборцев. За это несколько раз сидел в тюрьме. Святой умер в 826 году, а в 845-м – его мощи перенесли в Студийский монастырь, который Феодор развивал при жизни.