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вторник, 09 октября 2018 04:15

По всему городу установили прокат комфортных велобайков

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Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  В Виннице создали прокат велобайков
В Виннице создали прокат велобайков

В Виннице заработала международная система велопроката Nextbike.

В целом по городу разместили 15 станций. На них разместили 120 велосипедов.

Рассчитаться за катание можно через мобильный банкинг.За первый час езды стоит заплатить 20 грн, а абонемент на месяц стоит 250 грн.

"Чтобы взять в прокат велосипед, нужно зарегистрироваться на нашем сайте. Или скачать приложение Nexbik на телефон. Велосипеды действительно надежные и предусматривают интенсивную эксплуатацию. Мы надеемся на камеры Ситуационного центра, которые обезопасят их от вандалов", - говорит совладелец компании Nexbik Остап Буденкевич.

"Велосипед имеет оригинальные запчасти, которые не подойдут к одному другому велосипеда, поэтому воровать их не имеет смысла. Надеюсь, для винничан велопрокат станет еще одним видом общественного транспорта", - сказал заместитель городского головы Владислав Скальский.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  В Виннице создали прокат велобайков
В Виннице создали прокат велобайков

Велосипед едет на трех передачах. Седло можно поднять, не используя дополнительных инструментов. После завершения проката велосипед можно оставить на ближайшей станции.

также предусмотрели штрафы для велопроката. Если не возвращать велосипед в течение 24 часов штраф составит 15 тыс. грн.

Автор: Facebook
  В Виннице создали прокат велобайков
В Виннице создали прокат велобайков

На зимний период велосипеды спрятают.

Автоматизированный прокат велосипедов Nextbike действует в более чем 100 городов, в 23 странах мира, на 4-х континентах. Nextbike предлагает 35 000 велосипедов в городах Германии, Австрии, Болгарии, Хорватии, Венгрии, ОАЭ, Латвии, Новой Зеландии, Польши, Швейцарии, Турции, Великобритании, США и Украины.

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Через год в любом общественном транспорте Виннице за проезд можно будет рассчитаться банковскими карточками, а также бесконтактно с помощью смартфона.

Оплатить проезд надо будет сразу зайдя в трамвай, троллейбус, автобус или и приложить карточку или смартфон к валидатору.

Автор: Gazeta.ua
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