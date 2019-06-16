 
Ексклюзивы
1/5
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 171
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 234
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
22 Просмотров: 5805
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 315
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1746
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3384
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3321
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 24975
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7794
Фото
Все фото
23
5
11
4
4
&quot;Писатель должен быть добрым псом&quot; — Забужко на &quot;Острове Европа&quot;
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу &quot;Остров Европа&quot;
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу "Остров Европа"
Показали, что до сих пор хранят в подвалах старинного дворца Потоцких
Показали, что до сих пор хранят в подвалах старинного дворца Потоцких
Видео
Все видео
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1773
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3033
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5319
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 486
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
понедельник, 17 июня 2019 04:14

"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
23

  Комментировать

16 июня завершился международный литературный фестиваль "Остров Европа".

Последний день мероприятия был насыщен детской программой, дискуссиями и чтением поэзии под открытым небом.

  Оксана Забужко. Фото Ирины Кальченко
Оксана Забужко. Фото Ирины Кальченко
Под конец фестиваля, в рамках ОЕ, украинская писательница Оксана Забужко презентовала книгу "И опять я влезаю в танк" и "После третьего звонка вход в зал воспрещается".

Мероприятие началось в 18:30 на территории усадьбы Львовича, где несколько лет назад установили памятник Симону Петлюре.

Символично, именно для этой части программы, организаторы установили панцирник, который применяли для успешного ведения боевых действий во время Украинской революции.

"За два в Виннице чувствую себя одомашненной. Узнаю те же лица на встречах, презентациях, — рассказывает Оксана Забужко публике.
  Прошел третий международный литературный фестиваль в Виннице. Фото Ирины Кальченко
Прошел третий международный литературный фестиваль в Виннице. Фото Ирины Кальченко
Гости фестиваля сидят на стульях. Кому не хватило, размещается на траве или стелет себе поролоновые подставки. Некоторые стоят. В нескольких метрах от Забужко, компания распивает итальянское вино. Их почти не заметно за дерево.

"Писатель умеет видит этот мир текстами", - говорит Забужко.

По ее словам, способность отличать постановочные истории от стихийных, самосейных, это то, что может мобилизовать писателей на гибридную войну. Они наделены определенной отзывчивой. Как говорил хорватский писатель Миленко Ергович: "то, что произошло потом, могли предсказать или очень лихие люди, или добрые псы".

Писатель должен быть хорошим псом для общества

Именно писатель должен быть хорошим псом для общества. Он должен рыть лапами, пусть не всегда понимая что и к чему. Но надо именно та собачья чуйка, которая называется интуицией. Это то, что определяет стоимость литературы в эту эпоху гибридных войн.

В пяти метрах от мероприятия стоит компания из трех человек. Слушают, что рассказывает Оксана Забужко.

"Пошли, за*бало. Выпьем чего-то. Зря сюда шел? Что-то там плетет о каких-то собак, ничего не понятно", - говорит один из мужчин. Направляются в сторону центра города.

  Прошел третий международный литературный фестиваль в Виннице. Фото Ирины Кальченко
Прошел третий международный литературный фестиваль в Виннице. Фото Ирины Кальченко

Во время презентации книг, се желающие могли купить литературу Забужко.

"За полтора часа мероприятия продали около 60 книг", - рассказывает представитель издательства "Комора" Алла Костовська. В руках держит платежный терминал. Книги писательницы стартуют от 30 до 250 гривен.

В конце выступления, Оксана Забужко провела автограф-сессию. С десяток людей стояли около получаса, чтобы писательница расписалась на своих книгах.

  Писательница раздает автографы. Фото Ирины Кальченко
Писательница раздает автографы. Фото Ирины Кальченко

Молодой человек в серой футболке просит написать пани Оксану три слова, которые беспокоят ее сейчас.

На экземпляре она пишет: "любовь, верность, вера".

"Оксана, Вы моя опора", - обращается пожилая худенькая женщина с седыми волосами до писательницы. И улыбается, расписывается в книге и благодарит.

"Читая ее книги, понимаешь, что ты – украинец. Она дает ту силу, чтобы выбраться от неполноценности", - говорит Мария Ивановна. Читает литературу Забужко 10 лет.

  Прошел третий международный литературный фестиваль в Виннице. Фото Ирины Кальченко
Прошел третий международный литературный фестиваль в Виннице. Фото Ирины Кальченко

В 20:30 в саду Коцюбинского началось закрытие фестиваля концертом Марьяны Садовской "Ночь только начинается". По словам организаторов, она приехала специально в город всего на несколько часов.


"В Виннице я впервые. Но в Винницкой области была лет десять назад. Ездила по селам и записывала песни", - рассказывает исполнительница.

Не обошла она и тему Донбасса.

"Была в Волновахе 2014-ом. Готовлясь к выступлению, спросила, поют ли в селах. Ответили: "еще и как". Тогда поняла – надо ехать в экспедицию. Через два года вокруг сел Мариуполя собрала местные песни. В селе Егоровка нашла очень странную, не рождественскую колядку", - говорит певица.

"... Вставайте мертвые из гроба и пойдем мы к Богу. А Бог будет нас судить...", - поет Садовская.

Стиль Марьяны Садовской – смесь обрядовой и экспериментальной музыки. В своих выступлениях она использует только фортепиано и "Айпад".

Панцирник Петлюры. Фото Ирины Кальченко
Оксана Забужко. Фото Ирины Кальченко
Прошел третий международный литературный фестиваль в Виннице. Фото Ирины Кальченко
Прошел третий международный литературный фестиваль в Виннице. Фото Ирины Кальченко
Прошел третий международный литературный фестиваль в Виннице. Фото Ирины Кальченко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения

Международный литературный фестиваль "Остров Европа" прошел в Виннице 13-16 июня.На более чем 10 локациях города произошло 36 событий: поэтические чтения в атмосферных местах, дискуссии, авторские встречи, презентации, музыкальные выступления, вечерние перформансы потрясения и спонтанные художественные акции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не отказывает ни одному мужчине&quot;: скандальный каталог французских куртизанок
"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок
18
 1 Просмотров: 29845
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 23491
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 9 Просмотров: 19693
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка 1 Просмотров: 18432
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 1 Просмотров: 13078
Винница
"Пусть валяется. Не мое, взять не смею "- чего научили родители известных и успешных украинцев
"Пусть валяется. Не мое, взять не смею "- чего научили родители известных и успешных украинцев
5
 Просмотров: 612
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
 Просмотров: 171
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
 Просмотров: 234
Не выдержало сердце: украинцы попрощаются с военным Иваном Сиренко
Не выдержало сердце: украинцы попрощаются с военным Иваном Сиренко Просмотров: 549
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
 Просмотров: 810
Больше всего комментируют
9
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
7
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
5
Итальянцы требуют от Украины миллионы евро из-за гибели репортера
2
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
2
Арбитражный суд завершил слушания иска Украины против России
Голосов: 652
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua