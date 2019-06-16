"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"

16 июня завершился международный литературный фестиваль "Остров Европа".

Последний день мероприятия был насыщен детской программой, дискуссиями и чтением поэзии под открытым небом.

Оксана Забужко. Фото Ирины Кальченко

Под конец фестиваля, в рамках ОЕ, украинская писательница Оксана Забужко презентовала книгу "И опять я влезаю в танк" и "После третьего звонка вход в зал воспрещается".



Мероприятие началось в 18:30 на территории усадьбы Львовича, где несколько лет назад установили памятник Симону Петлюре.



Символично, именно для этой части программы, организаторы установили панцирник, который применяли для успешного ведения боевых действий во время Украинской революции.



"За два в Виннице чувствую себя одомашненной. Узнаю те же лица на встречах, презентациях, — рассказывает Оксана Забужко публике.

Прошел третий международный литературный фестиваль в Виннице. Фото Ирины Кальченко

Гости фестиваля сидят на стульях. Кому не хватило, размещается на траве или стелет себе поролоновые подставки. Некоторые стоят. В нескольких метрах от Забужко, компания распивает итальянское вино. Их почти не заметно за дерево.



"Писатель умеет видит этот мир текстами", - говорит Забужко.



По ее словам, способность отличать постановочные истории от стихийных, самосейных, это то, что может мобилизовать писателей на гибридную войну. Они наделены определенной отзывчивой. Как говорил хорватский писатель Миленко Ергович: "то, что произошло потом, могли предсказать или очень лихие люди, или добрые псы".

Писатель должен быть хорошим псом для общества

Именно писатель должен быть хорошим псом для общества. Он должен рыть лапами, пусть не всегда понимая что и к чему. Но надо именно та собачья чуйка, которая называется интуицией. Это то, что определяет стоимость литературы в эту эпоху гибридных войн.

В пяти метрах от мероприятия стоит компания из трех человек. Слушают, что рассказывает Оксана Забужко.

"Пошли, за*бало. Выпьем чего-то. Зря сюда шел? Что-то там плетет о каких-то собак, ничего не понятно", - говорит один из мужчин. Направляются в сторону центра города.

Прошел третий международный литературный фестиваль в Виннице. Фото Ирины Кальченко

"За полтора часа мероприятия продали около 60 книг", - рассказывает представитель издательства "Комора" Алла Костовська. В руках держит платежный терминал. Книги писательницы стартуют от 30 до 250 гривен.

В конце выступления, Оксана Забужко провела автограф-сессию. С десяток людей стояли около получаса, чтобы писательница расписалась на своих книгах.

Писательница раздает автографы. Фото Ирины Кальченко

На экземпляре она пишет: "любовь, верность, вера".

"Оксана, Вы моя опора", - обращается пожилая худенькая женщина с седыми волосами до писательницы. И улыбается, расписывается в книге и благодарит.

"Читая ее книги, понимаешь, что ты – украинец. Она дает ту силу, чтобы выбраться от неполноценности", - говорит Мария Ивановна. Читает литературу Забужко 10 лет.

Прошел третий международный литературный фестиваль в Виннице. Фото Ирины Кальченко

В 20:30 в саду Коцюбинского началось закрытие фестиваля концертом Марьяны Садовской "Ночь только начинается". По словам организаторов, она приехала специально в город всего на несколько часов.



"В Виннице я впервые. Но в Винницкой области была лет десять назад. Ездила по селам и записывала песни", - рассказывает исполнительница.

Не обошла она и тему Донбасса.

"Была в Волновахе 2014-ом. Готовлясь к выступлению, спросила, поют ли в селах. Ответили: "еще и как". Тогда поняла – надо ехать в экспедицию. Через два года вокруг сел Мариуполя собрала местные песни. В селе Егоровка нашла очень странную, не рождественскую колядку", - говорит певица.

"... Вставайте мертвые из гроба и пойдем мы к Богу. А Бог будет нас судить...", - поет Садовская.

Стиль Марьяны Садовской – смесь обрядовой и экспериментальной музыки. В своих выступлениях она использует только фортепиано и "Айпад".

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Международный литературный фестиваль "Остров Европа" прошел в Виннице 13-16 июня.На более чем 10 локациях города произошло 36 событий: поэтические чтения в атмосферных местах, дискуссии, авторские встречи, презентации, музыкальные выступления, вечерние перформансы потрясения и спонтанные художественные акции.