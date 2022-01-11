Первый в регионе: для Полтавского областного онкодиспансера приобрели линейный ускоритель

Для Полтавщины приобрели первый линейный ускоритель Halcyon американской компании Varian.

Об этом заявил врио главы Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин на своем телеграм-канале.

"Новый ускоритель будет в областном онкодиспансере, запустить оборудование планируем уже в этом году. Старые лучевые аппараты советских времен вывезем и утилизируем. После этого в помещении сделают ремонт, а затем установят линейный ускоритель", – рассказал Лунин.

По его словам, применять аппарат можно при всех видах онкозаболеваний: головного мозга, легких, кишечника. "Линейный ускоритель – это максимально эффективное лечение рака для пациента, ведь облучение подробно воспроизводит форму опухоли, а не "бьет" сразу по всему организму. Такая аппаратура не введена в эксплуатацию ни в одном соседнем городе", – отмечает Лунин.

Главный врач Полтавского областного клинического онкологического диспансера Орест Вовк добавляет, что с помощью ускорителя Halcyon врачи получают детализированные объемные изображения раковой опухоли, поэтому могут адаптировать дозу облучения во время лечения.

"Линейный ускоритель безопасно доставляет высокие дозы радиации непосредственно в опухоль, что позволяет уменьшить количество необходимых сеансов. Лечение комфортно для пациентов: ускоритель работает бесшумно, у него открыта конструкция, не вызывающая тревожности даже у пациентов с клаустрофобией. С помощью видеокамер и микрофонов можно следить за состоянием пациента и общаться с ним", – говорит Вовк.

Линейный ускоритель закупили за счет государственного (20 млн грн) и областного бюджетов (39,5 млн грн). "Больше людям не придется искать высокоточные технологии в частных клиниках, столице или даже за рубежом. Для жителей региона услуги ускорителя будут бесплатными!" – резюмирует Лунин.

Кроме того, для онкодиспансера закуплен жидкостный цитологический анализатор для проведения скрининга ранних форм рака шейки матки, который признан в большинстве стран мира как золотой стандарт профилактики этого заболевания.