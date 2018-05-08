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среда, 09 мая 2018 07:10

Первый рейс в старейшем аэропорту страны ждут 20 лет
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Аэропорт "Полтава" в авральном порядке готовят к международному рейсу
Фото: poltava.to
Аэропорт "Полтава" в авральном порядке готовят к международному рейсу
Аэропорт "Полтава" в авральном порядке готовят к международному рейсу
Аэропорт "Полтава" в авральном порядке готовят к международному рейсу
Аэропорт "Полтава" в авральном порядке готовят к международному рейсу

9 мая 2015 года возникла идея возродить аэропорт "Полтава", что находится под Полтавой в селе Супруновка, на вул. Киевская, 2б . Руководство Полтавской области начало готовить бизнес-план, привлекать инвесторов и мечтать о функционировании аэропорта.

2 мая 2018 года из Полтавского аэропорта в Анталии (Турция) должен был бы отправиться в первой вылет самолет Boeing 737-400 авиакомпании YanAir. Планировалось, что сначала аэропорт будет отправлять и принимать рейс один раз в неделю. В июне - дважды в неделю, и так до октября.

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Несколько лет аэропорт использовался для чартерных рейсов во время визитов футбольных команд, олигархов и политиков. Рейсы в Польшу также рассматривались как перспективные.

Авиарейс из Полтавского аэропорта в Анталии, который перенесли со 2 на 9 мая, не состоится: аэропорт технически не готов - задерживается доставка спецоборудования.

Но со 2 мая рейс перенесли на 9 мая, тогда чиновники объясняли, что люди мало купили билетов, а туроператор - аэропорт не готов.

В этот раз рейс отменили из-за того, что подрядчик вовремя не доставил спецоборудование для аэропорта.

"Длявлади и подрядчиков это был уникальный опыт, ведь все впервые занимались работами по открытию международного аэропорта. Оказалось, что иностранное оборудование очень трудно оформить и завезти в страну. Имеем много бюрократических преград и различных нюансов на таможне. Но дело продолжается и надеемся, что в мае из аэропорта вылетит первый рейс. Точную дату не говорю, чтобы не сглазить", - пояснил Тимофей Голбан, руководитель Департамента строительства Полтавской ОГА.

Пассажирам, которые уже приобрели билеты на першйи анонсирован 9 мая рейс, туроператор сделает бесплатный трансфер до Борисполя.

"Аэропорт Полтавы капитально отремонтирован более чем на 80%. Все оборудование, необходимое для работы собственных и привлеченных служб предприятия, уже закуплено - сейчас происходит его монтаж. Заканчиваются работы по нанесению выравнивающего слоя асфальтобетона на взлетную полосу и рулежку. Это прочное покрытие позволит нам начать их эксплуатацию с большей нагрузкой, учитывая вес пассажирских самолетов авиакомпании Yanair. Первый рейс состоится с нашего аэродрома первой среды после окончательного завершения капитального ремонта аэропорта", - сообщил Андрей Песоцкий, первый заместитель председателя Полтавской ОГА.

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Аэропорт "Полтава" построен в течение 50-60-х годов ХХ века. Использовался как первое гражданское аэродром Украины. В 1924 году на базе сельскохозяйственной авиации начали курсировать рейсы для колхозников и лесников. Новый пассажирский терминал построен в 1985 году. Аэропорт имеет на балансе пассажирский терминал общей площадью около 5 000 кв. м. и проектную пропускную мощностью 400 пассажиров в час. В аэропорту есть взлетно-посадочная полоса 2 550 и шириной 42 м с системой неточного захода на посадку; перрон на 6 самолетов класса С, а также все необходимые производственные мощности. Аэропортом можно пользоваться как днем, так и ночью. Имеющаяся специализированная техника и оборудование позволяют в полном объеме обеспечить обслуживание таких самолетов, как Ан-12, АН-24, ЯК-42, ТУ-134.

Последний раз рейсовые самолеты аэропорт принимал в 1998 году.

Автор: Денис Скрыль
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Дата
09
мая

Первый рейс в старейшем аэропорту страны ждут 20 лет

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