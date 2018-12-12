Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

В 2012 году в Виннице впервые заработала новогодняя резиденция Деда Мороза. Праздничный дом построили на Майдане Независимости возле мэрии.

Открывал резиденцию тогдашний мэр Винницы Владимир Гройсман.

Фото: фото предоставлено Александром Шеметом

Он сказал тогда, что Резиденция Деда Мороза в Виннице появилась не случайно, ведь винницкие дети в течение года были послушные. Он передал символический ключ, который открывает дверь домика.

В деревянном украшенном доме детей ежедневно встречал Дед Мороз. Детвора рассказывала сказочному герою о своих достижениях за год и о чем мечтают. Вместе пели, танцевали, проводили мастер-классы.

В домике объявляли акцию "Стань помощником Деда Мороза!". Сюда жители могли принести игрушки, книги и одежду для детских приютов и интернатов Винницы.

В этом году детей уже не будет развлекать Дед Мороз. Так решили чиновники Винницкого горсовета. Маленьких винничан буду веселить Святой Николай и Санта-Клаус в Новогодней Резиденции, где до сих пор принимал детей Дед Мороз.

Создать резиденцию Деда Мороза инициировал винницкий шоумен Александр Шемет. Он и придумал который будет выглядеть дом Деда Мороза. Так резиденцию строили именно под Деда Мороза в лице Александра Шемета.

Автор: myvin 6 лет назад в Виннице впервые открыли резиденцию Деда Мороза

"Еще всегда смеялся, что ежегодно имею 3 родным сотки земли в центре города. Теперь их у меня нет. Но очень спокойно к этому отношусь. Если люди хотят, чтобы вместо Деда Мороза сидел Санта Клаус, пусть. Значит кому-то это нужно", - говорил недавно Александр Шемет, который к этому времени играл Деда Мороза.

В 2016 году на закрытии Резиденции Деда Мороза в Виннице играл фронт-мен группы "ТИК" Виктор Бронюк. Девочки пели щедривки, рассказывали стихи, мальчики засевали. За это артист каждом дарил большой медовый пряник и фотографировался.

Автор: Gazeta.ua 6 лет назад в Виннице впервые открыли резиденцию Деда Мороза

Тогда Бронюк признался, что мечтает о мире и посоветовал больше внимания уделять семье и детям.

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Второй год подряд в Виннице начала действовать Новогодняя почта. Ее построили на площади "Ливерпуль". В прошлом году ее услугами воспользовались сотни горожан и гостей. Поздравительную открытку могут отправить как взрослые, так и дети. Они пишут письма святому Николаю, Деду Морозу, Санта-Клаусу, своим родным. Каждому ребенку раздают бесплатно по одной марке и одной открытке.