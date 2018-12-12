Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

В 2012 году в Виннице впервые заработала новогодняя резиденция Деда Мороза. Праздничный дом построили на Майдане Независимости возле мэрии.
Открывал резиденцию тогдашний мэр Винницы Владимир Гройсман.
Он сказал тогда, что Резиденция Деда Мороза в Виннице появилась не случайно, ведь винницкие дети в течение года были послушные. Он передал символический ключ, который открывает дверь домика.
В деревянном украшенном доме детей ежедневно встречал Дед Мороз. Детвора рассказывала сказочному герою о своих достижениях за год и о чем мечтают. Вместе пели, танцевали, проводили мастер-классы.
В домике объявляли акцию "Стань помощником Деда Мороза!". Сюда жители могли принести игрушки, книги и одежду для детских приютов и интернатов Винницы.
В этом году детей уже не будет развлекать Дед Мороз. Так решили чиновники Винницкого горсовета. Маленьких винничан буду веселить Святой Николай и Санта-Клаус в Новогодней Резиденции, где до сих пор принимал детей Дед Мороз.
Создать резиденцию Деда Мороза инициировал винницкий шоумен Александр Шемет. Он и придумал который будет выглядеть дом Деда Мороза. Так резиденцию строили именно под Деда Мороза в лице Александра Шемета.
"Еще всегда смеялся, что ежегодно имею 3 родным сотки земли в центре города. Теперь их у меня нет. Но очень спокойно к этому отношусь. Если люди хотят, чтобы вместо Деда Мороза сидел Санта Клаус, пусть. Значит кому-то это нужно", - говорил недавно Александр Шемет, который к этому времени играл Деда Мороза.
В 2016 году на закрытии Резиденции Деда Мороза в Виннице играл фронт-мен группы "ТИК" Виктор Бронюк. Девочки пели щедривки, рассказывали стихи, мальчики засевали. За это артист каждом дарил большой медовый пряник и фотографировался.
Тогда Бронюк признался, что мечтает о мире и посоветовал больше внимания уделять семье и детям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице Щедрика музыкальная аллея покорила туристов креативностью
Второй год подряд в Виннице начала действовать Новогодняя почта. Ее построили на площади "Ливерпуль". В прошлом году ее услугами воспользовались сотни горожан и гостей.
Поздравительную открытку могут отправить как взрослые, так и дети. Они пишут письма святому Николаю, Деду Морозу, Санта-Клаусу, своим родным. Каждому ребенку раздают бесплатно по одной марке и одной открытке.
Комментарии