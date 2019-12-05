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четверг, 05 декабря 2019 08:47

Первая жертва пожара в колледже: показали фото погибшей

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В сети показали фото 17-летней студентки Ксении Бабенко, которая погибла в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Известно, что девушка окончила школу в 2018 году.

Ксения поступила в больницу в агональном состоянии и умерла через 15 минут после госпитализации. Во время пожара она выпрыгнула из окна.

 

Сначала сообщалось, что погибшей является преподаватель колледжа, но вскоре эту информацию опровергли.

По словам главного врача городской клинической больницы №1 Евгения Григорьева, сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ошибочно опознал погибшую студентку как 43-летнюю сотрудницу колледжа.

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4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Проводится эвакуация. Возгорание возникло в 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса около 10.00.

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Дата
05
декабря

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