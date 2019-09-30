Переселенец таксист устраивает караоке для пассажиров

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Винницкий таксист-переселенец Андрей Турко в собственной машине устроил караоке.

Пассажирам предлагает микрофон и песню - на выбор, пишет suspilne.

"Стоимость услуги от этого не меняется. Таким образом хочу поднять настроение - и себе, и клиентам", - рассказывает Виталий. Сам переехал с Луганщины 5 лет назад.

На Луганщине - имел собственный бизнес. Сделать из машины - караоке - решил полтора месяца назад.

В его плей-листе - сотни тысяч песен. Покупает их через специальное приложение. Ролики с поющими пассажирами - Андрей загружает на youtube. Перед тем спрашивает разрешения.

"Бывало такое, что не каждый день можно найти человека, готового спеть. Или такого, кого можно разместить на канале. Я не хочу выкладывать кого-то, кто будет выглядеть амбивалентно", - рассказал таксист.

"Такие поездки правил дорожного движения не нарушают, - говорит пресс-секретарь областных патрульных Татьяна Плахотнюк. - Каждого пассажира - водитель Андрей просит пристегнуться, сам микрофона в руки не берет. Лишь подпевает".

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Швейный бизнес дело не из дешевых. На оборудование нужно минимум $10 тыс, чтобы купить профессиональные швейные машины, оверлок, чем для раскроя ткани и прочее. Одна машина китайского производства стоит около 12-15 тыс. грн. Однако сначала стоит определиться что именно и сколько изделий шить, кто это будет покупать. Об этом Gazeta.ua рассказывает предприниматель Игорь Шостак из Луганска. К 2014 году он имел собственный швейный цех и марку одежды, продавалась в крупных торговых сетях города. За военного конфликта на востоке Украины, вынужден был бросил все. Сейчас возрождает дело в городе Кременчуг Полтавской области.