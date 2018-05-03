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четверг, 03 мая 2018 15:09

Переселенцы без жилья расстелили карематы в горсовете
9

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В Виннице переселенцы пришли к мэру за жильем
Фото: vinbazar
В Виннице переселенцы пришли к мэру за жильем
В Виннице переселенцы пришли к мэру за жильем
В Виннице переселенцы пришли к мэру за жильем
В Виннице переселенцы пришли к мэру за жильем

Сегодня в Виннице вынужденные переселенцы под стенами городского совета требуют обеспечения социальным жильем.

Мэрия предлагает им участие в программе "Муниципальное жилье", заплатив первоначальный взнос 30% стоимости такого жилья. Переселенцы не готовы на такие условия, пишет "Укринформ".

"Мы уже три года обращаемся к местной власти - областной и городской с предложениями решить жилищные вопросы вынужденных переселенцев. Просим выделить землю под жилищное строительство, или рассмотреть возможность реконструкции и достройки долгостроев под жилье", - говорит председатель оргкомитета акции - председатель ОО "Объединение переселенцев "Общее дело" Юрий Зыков.

Переселенцев также интересует льготное кредитование на жилищное строительство для переселенцев, программа предоставления социального жилья вынужденным переселенцам, или создания жилищно-строительного кооператива. До сих пор ни одна из их инициатив не принята во внимание.

"Власть игнорирует базовые права человека переселенческой общины, и именно это заставляет нас, переселенцев, выходить на митинг", - сказал Зыков.

Участники акции требовали встречи с городским головой, а так она не состоялась из-за отсутствия мэра, вошли в фойе горсовета и расстелили там карематы. Угрожали остаться для бессрочной акции. Формируют инициативную группу для встречи с заместителем городского головы.

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Между тем в горсовете сообщили, действующее законодательство не предусматривает для органов местного самоуправления полномочий по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц.

Мэрия предложила переселенцам право на первоочередное участие в программе "Муниципальное жилье", в рамках которой есть возможность приобрести собственное жилье по ценам ниже рыночных.

Деньги, которые выделяют для решения проблем внутренне перемещенных лиц, покрывают от 1% до 2% от общего объема проблем.

Сумма, выделенная на программу "Доступное жилье" для вынужденных переселенцев, в этом году выросла почти вдвое - до 34 млн грн.

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Дата
03
мая

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