В Харькове переименовали станцию метро Московский проспект в Турбоатом.
Ранее с просьбой о переименовании станции к городскому главе Харькова Геннадию Кернесу обратились представители коллектива "Турбоатома", пишет Громадське.
"Лично я поддерживаю. "Турбоатом" - флагман нашего машиностроения, известный во всем мире. Достойно проходит все трудности, выходит на новые рынки. Виктор Субботин сохранил коллектив, умеет привлечь молодежь в отрасль. Уверен, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют "за", — заявил Кернес в своем Telegram-канале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковские предприниматели вышли на пикет против дороги через "Барабашово"
Станция Московский проспект была одной из 7 первых станций метро в Харькове. Ее открыли в 1975-м. Сначала проектировали под названием Турбинный завод, но потом выбрали другой топоним.
Комментарии