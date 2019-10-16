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среда, 16 октября 2019 12:44

Переименовали станцию метро Московский проспект

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Переименовали станцию метро Московский проспект
В Харькове переименовали станцию метро "Московский проект". Фото: MyKharkov.info

В Харькове переименовали станцию метро Московский проспект в Турбоатом.

Ранее с просьбой о переименовании станции к городскому главе Харькова Геннадию Кернесу обратились представители коллектива "Турбоатома", пишет Громадське.

"Лично я поддерживаю. "Турбоатом" - флагман нашего машиностроения, известный во всем мире. Достойно проходит все трудности, выходит на новые рынки. Виктор Субботин сохранил коллектив, умеет привлечь молодежь в отрасль. Уверен, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют "за", — заявил Кернес в своем Telegram-канале.

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Станция Московский проспект была одной из 7 первых станций метро в Харькове. Ее открыли в 1975-м. Сначала проектировали под названием Турбинный завод, но потом выбрали другой топоним.

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