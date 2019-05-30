Патрульные полицейские пересели на катера

Автор: facebook В Виннице создали водный патруль

В Виннице год назад задумали создать водный патруль. Патрульные полицейские будут следить за правонарушениями на воде и на берегу реки Южный Буг от поселка Стрижавка в микрорайону Сабаров.

Патруль планировали создать еще в прошлом году в начале летнего сезона. Впрочем, к патрулированию приступят только сейчас. Уже купили катер.

Муниципальные полицейские будут больше обращать внимание на чистоту берега. Или никто не сорит, не сжигает листья. В сезон купания в зонах отдыха будут следить за людьми. Среди них могут возникать различные конфликты, ссоры, драки.

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"Муниципальной стражей спущен в тестовом режиме на воду патрульный катер "Патруль-001", который будет использоваться для предотвращения браконьерству, а также для отслеживания ситуации на городских пляжах и контроля за состоянием прибрежной полосы реки Южный Буг. Муниципальная стража будет контролировать состояние благоустройства совместно с Патрульными полицейскими и следить за общественным порядком на пляжах", - сообщает муниципальная охрана Виннице в Facebook.

Автор: facebook В Виннице создали водный патруль





Эти машины способны обеспечить полноценную охрану общественного порядка, борьбе с преступностью в речных и морских акваториях. Национальная полиция получила 10 патрульных и многофункциональных катеров TUNA 600, TUNA 865 и ВСС 85.Эти машины способны обеспечить полноценную охрану общественного порядка, борьбе с преступностью в речных и морских акваториях.