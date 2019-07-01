Пассажиру разбило голову после выстрела в трамвай

Автор: facebook Винница: обстреляли трамвай во время движения, пострадал пассажир

В Виннице из неизвестного оружия выстрелили в трамвай во время движения.

Транспорт ехал по маршруту №4 "Барское шоссе-Железнодорожный вокзал".

Горожане предполагают, стреляли из окна дома напротив. В момент выстрела пассажиры слышали хлопок. В соцсетях пишут, возможно, шар выпустили из воздушного ружья. Хлопок в него отличается от звука выстрела.

В салоне полицейские нашли металлический шарик, похожий на подшипниковый. Ее исследуют криминалисты. В полиции предполагают, шарик выпустили скорее из рогатки.

Он пробил стекло. Весь удар пришелся на 46-летнего пассажира, который как раз стоял у окна.

"Мужчине просто повезло, если это можно так назвать. Рана едва выше глаза. Если бы еще немного ниже, то бы пострадал глаз. Надеюсь, оно не задействует ", - пишет в Facebook винничанка Лина Ковальчук, которая стала свидетелем происшествия.

Автор: facebook Винница: обстреляли трамвай во время движения, пострадал пассажир

Пострадавшему в больнице обработали раны. После этого он сам попросился домой. Заявление писать не захотел.

Жители не верят, что стрелка найдут. Полагают, что это сделал подросток.

Автор: facebook Винница: обстреляли трамвай во время движения, пострадал пассажир

"Кто такое сделал, даже не задумывался о последствиях. Хорошо, что с пассажиром все обошлось. Водитель быстро среагировала. Вызвала скорую и полицию", - говорит Gazeta.ua руководитель транспортной компании Михаил Луценко.

Пока трамвай стоит в депо. Планируют заменить стекло, как только полиция позволит.

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В прошлом году в Днепре неизвестные устроили стрельбу по общественному транспорту. Обстреляли два троллейбуса и маршрутное такси. Тогда никто, к счастью, не пострадал.