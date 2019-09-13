Пародии на песни и черный воздушный кот - как проходит винницианский кинофестиваль

13 сентября в Виннице на майдане Независимости состоялся ежегодный Международный винницианский фестиваль комедийного и пародийного кино.
В этом году на фестиваль приехали известные звезды телевидения. Ведущий Юрий Горбунов, актриса и телеведущая Лилия Ребрик. Награждали номинантов известные украинские режиссеры. Собралось немало жителей, чтобы посмотреть на пародии.
Сцену огородили забором. Под сценой сидели гости фестиваля. Обычные зрители стояли позади. Возле сцены расстелили красную дорожку. Обустроили пиротехникой.
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"Уже третий год прихожу сюда. Интересно было смотреть на пародии клипов. Другое-скука. Не интересные мультфильмы показывали в этом году", - говорит винничанка Алла (фамилию не называет).
Проект комедийных короткометражек имеет свои номинации, награды и звездных гостей. Работы подают из Белоруссии, Канады, ЮАР, Австралии, России, Венгрии, Израиля, США и других стран.
Победителей награждали статуэтками "золотой слон".
За годы существования фестиваля его гостями стали комик-труппа "Маски", участники телепередач "Долгоносики" и "Джентльмен-шоу", а также другие известные юмористы, актеры и режиссеры, журналисты, телеведущие и даже спортсмены.
"Впервые пришла на фестиваль с семьей. Сыну очень понравилось. Любит смотреть мультфильмы. А тут еще и новые показывают, авторские", - говорит Ирина из Винницы.
Жюри просматривает фильмы, включенные в конкурсную программу в четырех номинациях: "Видеоклип", "Анимация"," Реклама "и"Шортпобери".
Потому что вечером бывает и некуда сходить. А сегодня собрались с друзьями на фестиваль. Выпили по бутылке пива, чтобы веселее было смотреть", - говорит винничанин Игорь (фамилию не называет).
В конце фестиваля запустили в небо не слона, а черного воздушного кота под песню "Венецианський фестиваль".
— В этом году на конкурс прислали 250 авторских работ и КВН-команд, — рассказывает методист городского Дворца искусств "Заря" Юрий Постовой, 25 лет. — Кроме украинских, есть участники из России, Беларуси, Молдовы, Израиля, Чехии, Испании и США.
В состав жюри входит 28 человек. Среди них телеведущий и писатель Борис Бурда, артист, ведущий фестивалей авторской песни Илья Винник, телеведущий Роман Дерига, интерконтинентальный чемпион по боксу по версии WBA вячеслав Узелков.
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