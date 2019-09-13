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суббота, 14 сентября 2019 04:15

Пародии на песни и черный воздушный кот - как проходит винницианский кинофестиваль
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ВиннициАнский кинофестиваль 2019
Фото: Ирина Кальченко
ВиннициАнский кинофестиваль 2019
ВиннициАнский кинофестиваль 2019
ВиннициАнский кинофестиваль 2019
ВиннициАнский кинофестиваль 2019

13 сентября в Виннице на майдане Независимости состоялся ежегодный Международный винницианский фестиваль комедийного и пародийного кино.

В этом году на фестиваль приехали известные звезды телевидения. Ведущий Юрий Горбунов, актриса и телеведущая Лилия Ребрик. Награждали номинантов известные украинские режиссеры. Собралось немало жителей, чтобы посмотреть на пародии.

Автор: Ирина Кальченко
  ВиннициАнский кинофестиваль 2019
ВиннициАнский кинофестиваль 2019

Сцену огородили забором. Под сценой сидели гости фестиваля. Обычные зрители стояли позади. Возле сцены расстелили красную дорожку. Обустроили пиротехникой.

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"Уже третий год прихожу сюда. Интересно было смотреть на пародии клипов. Другое-скука. Не интересные мультфильмы показывали в этом году", - говорит винничанка Алла (фамилию не называет).

Автор: Ирина Кальченко
  ВиннициАнский кинофестиваль 2019
ВиннициАнский кинофестиваль 2019

Проект комедийных короткометражек имеет свои номинации, награды и звездных гостей. Работы подают из Белоруссии, Канады, ЮАР, Австралии, России, Венгрии, Израиля, США и других стран.

Победителей награждали статуэтками "золотой слон".

Автор: Ирина Кальченко
  ВиннициАнский кинофестиваль 2019
ВиннициАнский кинофестиваль 2019

За годы существования фестиваля его гостями стали комик-труппа "Маски", участники телепередач "Долгоносики" и "Джентльмен-шоу", а также другие известные юмористы, актеры и режиссеры, журналисты, телеведущие и даже спортсмены.

Автор: Ирина Кальченко
  ВиннициАнский кинофестиваль 2019
ВиннициАнский кинофестиваль 2019

"Впервые пришла на фестиваль с семьей. Сыну очень понравилось. Любит смотреть мультфильмы. А тут еще и новые показывают, авторские", - говорит Ирина из Винницы.

Автор: Ирина Кальченко
  ВиннициАнский кинофестиваль 2019
ВиннициАнский кинофестиваль 2019

Жюри просматривает фильмы, включенные в конкурсную программу в четырех номинациях: "Видеоклип", "Анимация"," Реклама "и"Шортпобери".

Потому что вечером бывает и некуда сходить. А сегодня собрались с друзьями на фестиваль. Выпили по бутылке пива, чтобы веселее было смотреть", - говорит винничанин Игорь (фамилию не называет).

Автор: Ирина Кальченко
  ВиннициАнский кинофестиваль 2019
ВиннициАнский кинофестиваль 2019

В конце фестиваля запустили в небо не слона, а черного воздушного кота под песню "Венецианський фестиваль".

Автор: Ирина Кальченко
  ВиннициАнский кинофестиваль 2019
ВиннициАнский кинофестиваль 2019
13 сентября в Виннице будут награждать победителей Международного винницианского кинофестиваля комедийного и пародийного кино. Его проводят в третий раз.

— В этом году на конкурс прислали 250 авторских работ и КВН-команд, — рассказывает методист городского Дворца искусств "Заря" Юрий Постовой, 25 лет. — Кроме украинских, есть участники из России, Беларуси, Молдовы, Израиля, Чехии, Испании и США.

В состав жюри входит 28 человек. Среди них телеведущий и писатель Борис Бурда, артист, ведущий фестивалей авторской песни Илья Винник, телеведущий Роман Дерига, интерконтинентальный чемпион по боксу по версии WBA вячеслав Узелков.
Автор: Ирина Кальченко
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