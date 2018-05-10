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четверг, 10 мая 2018 12:23

Памятнику неизвестному солдату оторвали голову

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Памятнику неизвестному солдату оторвали голову
Неизвестные "неуклюже нарисовали Азовский символ - Идею Nации". Фото: 24tv.ua

Неизвестные надругались над памятником неизвестному солдату, который расположен на выезде из Ковеля на Волыни.

В ячейке "Национального корпуса" расценивают такой акт вандализма как провокацию, поскольку на плите памятника неизвестные "неуклюже нарисовали Азовский символ - Идею Nации", - пишет 24 Новини.

"Мы расцениваем данный инцидент как провокацию с целью дискредитации Национального Корпуса и всего националистического движения. Официально заявляем, что ни Национальный Корпус, ни другие структуры Азовского движения, ни отдельные его активисты не имеют отношения к этому случаю", - говорится в заявлении "Национального Корпуса ".

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В партии будут продолжать "последовательно бороться за полное завершение декоммунизации и десоветизации". В полиции акт вандализма расследуют.

В Полтаве в очередной раз осквернили памятник Скорбящей матери, что по улице Пушкаревской. Неизвестные вандалы черной краской зарисовали глаза скульптуры, также на монументе появились нацистские символы и надписи "Хайль Гитлер" и "Смерть жидам".

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10
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