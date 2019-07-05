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Отсрочили запуск электронного билета

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Отсрочили запуск электронного билета
20 минут В Виннице отсрочили запуск электронного билета в общественном транспорте

В Виннице тестовый запуск системы электронного билета в общественном транспорте анонсировали в июне-июле. Впрочем, валидаторы до сих пор не работают.

Не выдают карточки тем людям, которые оформили заявки еще в марте. Запуска е-билета не произошло, пишет 20 минут.

"Тестирование у нас прошло. Валидаторы, POS-терминалы протестированы, все работает. Но решили, что карты начнем выдавать с 1 сентября. Это связано с тем, что еще не протестировано пополнения счета муниципальных карт через интернет-сайт, через мобильное приложение. От консультантов получили рекомендации не выдавать карты и не запускать валидаторы пока система не будет протестирована на все 100%", - рассказала руководитель "Винницякартсервис" Екатерина Бабина.

С 1 сентября запустят систему на 100 трамваях. Тестирование будет действовать максимум 2 недели. Следующий этап - 200 единиц транспорта, среди которых будут уже троллейбусы. Весь транспорт должен заработать к 1 ноября.

"Мы прогнозируем к имеющемуся пассажиропотоку, что карты захотят получить 93 тысячи жителей. На сегодня имеем почти 50 тысяч заявок на получение муниципальной карточки. По 350 человек приходят в день", - добавила Бабина.

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Электронный билет в общественном транспорте делает чешская компания "Mikroelectronika". Они должны оборудовать весь общественный транспорт Виннице валидаторами и предоставить все оборудование для запуска электронного билета. За это получат - более 5,5 млн евро (170 млн грн). За счет займа Европейского банка реконструкции и развития и еще 1 млн евро, за счет бюджета Винницы.

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