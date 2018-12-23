Отменили первый регулярный авиарейс Николаев - Киев

В Николаеве отменили первый регулярный авиарейс в Киев. Фото: НикВести

Стартовый регулярный рейс из аэропорта "Николаев" в Киев, который должен был состояться 22 декабря, пришлось отменить из-за недостатка проданных билетов.

Об этом сообщает издание "НикВести" со ссылкой на слова заместителя Николаевской облгосадминистрации Валентина Гайдаржи.

"В связи с низким процентом продажи билетов, так как было очень мало времени на анонсирование, первый рейс перенесли на 26 декабря. Не было достаточно времени для того, чтобы люди узнали, что есть такая возможность", - сказал Валентин Гайдаржи.

На такое заявление резко отреагировал председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко. Он отметил, что отмена рейса тоже небходимо было анонсировать.

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"Вы тогда пообщайтесь с руководителем коммунального предприятия" Николаевский международный аэропорт "и передайте ему, пожалуйста, что если он анонсирует что-то, то пусть он анонсирует и о том, что он не выходит, чтобы я потом не оправдывался вместо него. Пусть он несет ответственность, а не избегает ее. Я считаю, что здесь уже дело чести: или говорить конкретную дату и отвечать за это, или совсем не говорить ее. Я считаю, что нужно уже прекратить эту позорную практику, - сказал Алексей Саченко.

Недавно аэропорт "Ужгород" получил сертификат соответствия нормам Евросоюза от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и вскоре сможет возобновить полноценную работу.