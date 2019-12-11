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четверг, 12 декабря 2019 04:20

Откроют первый социальный ресторан, который поразит своей кухней

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Откроют первый социальный ресторан, который поразит своей кухней
Facebook В Виннице откроют социальный ресторан

В Виннице откроют социальный ресторан. В нем будут работать люди с инвалидностью.

Ресторан "Коцюбинский 220" планируют открыть в следующем году. В ней будет мультинациональная кухня, пишет vn.presspoint.

"Винница как город, что был на пересечении торговых и культурных путей, имеет богатую кулинарную историю. Шефы смогут экспериментировать с блюдами Подольской кухни и делать недели авторских меню по мотивам произведений Михаила Коцюбинского - гурмана и общественного деятеля, писателя и этнографа", - говорит одна из организаторов создания ресторана Елена Павлова.

Учреждение станет открытым общественным пространством, которое будет направлять 80% своей прибыли на социальные проекты, необходимые городу, отметила Павлова.

"Будем иметь втройне социальный ресторан, работающий на имидж города, для туристов и горожан, ради развития общества", - говорит общественный деятель.

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Летом в Виннице открыли первый кулинарный лагерь. На базе центра развития "Оригами" дети 10-13 лет неделю учились готовить блюда стран мира.

Исследовательница Подольской кухни и гастрогид Елена Павлова рассказала, что в первый день дневного лагеря мы учились делать стейки лосося на пару, панкейк, сладкую пенку и японский омлет с ветчиной. Удалось приготовить сразу 7 завтраков.

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