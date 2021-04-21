Отец семи детей упал с машиной в пруд

В аварии никто не выжил. Фото: Facebook/cherkasypolice

Во вторник, 20 апреля в селе Шукайвода Христиновской ОТГ Черкасской области похоронили трех местных жителей - 47-летнего Олега Кравца, 45-летнего Павла Кутелепу и 35-летнего Игоря Бевзюка.

Накануне мужчины утонули в местном пруду, упав туда вместе с автомобилем. Происшествие произошло вечером 17 апреля.

"Глубина в пруду небольшая, но все трое не выжили, - рассказывает начальник Христиновской полиции Евгений Виецкий. - Упали на повороте с автомобилем ВАЗ-2106 в пруд. Машина перевернулась и лежала вверх колесами. Возможно, поэтому мужчинам удалось выбраться из воды. Или они были пьяными - должен установить экспертиза ".

Сельский голова Шукайводы Владимир Музыченко рассказывает, как все произошло.

"В тот день старший из них - Олег Кравец праздновал день рождения жены. Этот человек - дальнобойщик, ездит грузовиком по всей Украине. После застолья поехал ремонтировать машину. По дороге домой заехал в местное кафе. Выпивал там. Посадил в машину еще двух - Кутелепу и Бевзюка и поехали праздновать еще. По словам очевидцев ехали медленно, но в поворот у пруда автомобиль не вписался и упал в воду. Глубина там небольшая, потому что на поверхности воды было видно дверь ".

Местные начали звать на помощь родственников пострадавших.

"Сын Павла Кутелепы и брат Игоря Бевзюка прыгнули в пруд, - говорит Музыченко. - Разбили стекло и вытащили оттуда тех ребят. На место прибыла полиция, спасатели быстрая. Всем делали искусственное дыхание, пытались реанимировать, но бесполезно. Для меня странно, что они даже попыток не делали выбраться из машины. то ударились, или спали - неизвестно".

У Павла Кутелепы осталось семеро детей. Старший - служит в армии. Остальные - школьного и дошкольного возраста. Олег Кравец имел двух взрослых детей. Игорь Бевзюк женат не был. Он работал в местном лесничестве.

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