Отдых в огне: показали видео горящего пляжа

На пляже в курортном селе Коблево Николаевской области произошел пожар.
Об этом сообщает пресс-центр ГУ ДСНС на Николаевщине.
Сообщается, что горели торговые ряды на границе Николаевской и Одесской областей.
В ведомстве отметили проблемы на этом отрезке курортной зоны.
Работе пожарных препятствуют узкие и заблокированые проезды, а также отсутствие достаточного количества источников воды.
Помощь в тушении пожара оказали отдыхающие и подручными средствами начали тушить огонь.
По данным очевидцев, загорелся пляжный клуб-ресторан "Bora Bora".
Работы по тушению пожара продолжаются.
Ситуация - контролируемая -пожар был ликвидирован на площади 400 м.кв.
В результате инцидента пострадала женщина из обслуживающего персонала одного из заведений.
По предварительной информации, она получила ожоги из-за вспышки газового баллона. Ее госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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