Отдых в огне: показали видео горящего пляжа

Загорелся пляжный клуб-ресторан "Bora Bora".

На пляже в курортном селе Коблево Николаевской области произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ ДСНС на Николаевщине.

Сообщается, что горели торговые ряды на границе Николаевской и Одесской областей.

В ведомстве отметили проблемы на этом отрезке курортной зоны.

Работе пожарных препятствуют узкие и заблокированые проезды, а также отсутствие достаточного количества источников воды.

Помощь в тушении пожара оказали отдыхающие и подручными средствами начали тушить огонь.

По данным очевидцев, загорелся пляжный клуб-ресторан "Bora Bora".

Работы по тушению пожара продолжаются.

Ситуация - контролируемая -пожар был ликвидирован на площади 400 м.кв.

В результате инцидента пострадала женщина из обслуживающего персонала одного из заведений.

По предварительной информации, она получила ожоги из-за вспышки газового баллона. Ее госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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