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пятница, 02 марта 2018 17:04

От $200 и выше: в Полтаве торговали поддельными паспортами и правами

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От $200 и выше: в Полтаве торговали поддельными паспортами и правами
Поддельные документы иностранцы могли получить за несколько сотен долларов. Фото: poltava.to

В Полтаве нашли преступников, которые подделывали украинские документы. Продавали их иностранцам по цене от $200 до $1,2 тыс.

Изготавливали паспорта, виды на жительство, водительские удостоверения, техпаспорта на авто, страховые полисы, передает портал "Полтавщина".

При обыске у злоумышленников нашли поддельные документы. По данному факту открыли уголовное производство.

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Комплект фальсифицированных документов на недвижимость в Украине можно приобрести за $500. При этом даже специалист не сразу заметит подделку. Чаще всего подделывают документы в новостройках. Под прицелом мошенников оказываются квартиры, на которые не зарегистрированы права собственности.

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