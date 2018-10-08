Олега Слободяника обвиняют в вымогательстве денег с семьи председателя районной государственной администрации

Олег Слободяник утверждает, что за ним следили

На два месяца под домашний арест посадил суд председателя общества охотников и рыболовов Шполянского района, участника АТО Олега Слободяника. Мужчину обвиняют в том, что он под угрозой физической расправы и поджога техники требовал 7500 евро от руководства СООО "Лан". Предприятие принадлежит семье председателя Шполянского РГА Владимира Потапенко. Сейчас обществом руководит его жена Ольга Потапенко.

При получении денег Слободяника был задержан. Впоследствии в его доме был проведен обыск. Полиция утверждает, что нашла в атовца автомат АКМС, сигнальный пистолет с патронами, дымовые гранаты и патроны. Главного охотника района могут посадить на срок от трех до семи лет.

Шполянская полиция никак не комментирует ситуацию.

"Задержание проводили не мы, а Главное управление", - говорит начальник полиции Шполянского района Вадим Резник.

Олега Слободяника положительно характеризуют на работе.

"Олега дважды единогласно избирали на эту должность. Он - один из первых добровольцев российско-украинской войны, является заместителем председателя районного союза воинов АТО, а его восемнадцатилетний сын защищает Украину от российского агрессора, - говорит охотник Валерий Кривой. - Это просто смешно обвинять Олега Слободяника в вымогательстве. Он всегда отстаивает справедливость. Хочет, чтобы законы и общие правила действовали для всех одинаково. У нас на Шполянщине сохранены все охотничьи угодья в распоряжении УООР в то время, когда в других уже почти все передали давно в частную собственность ".

Я догадывался, что меня готовится заказ, - говорит Олег Владимирович. - Многим браконьерам я перешел дорогу. Последней каплей стала ситуация с массовым отравления пчел у Новой Ярославки и в ближних селах. Летом СООО "Лан", которым руководит жена председателя РГА Владимира Потапенко, без предупреждения кропили посевы. Массово погибли пчелы и пчеломатки, купленные за бешеные деньги. Там были и мои ульи. Полиция зафиксировала факт массовой потравы, но сельсовет акта не составил. Деньги людям так никто и не компенсировал. Руководство утверждало, что это не они травили. Но вокруг ничьих полей больше нет. Я не говорю, что агроном СООО "Лан" Александр Крюк умышленно отравил пчел. Но его ошибка нанесла людям огромные убытки. Впоследствии он ходил за мной, торговался о компенсации убытков. Потом подозрительно затих. Вдруг Крюк позвонил мне, предложил встретиться в помещении общества охотников и рыболовов. Как только я его увидел, сразу спросил:

- Что, куклу мне принес?

Агроном бросил деньги мне на стол, а сразу за Крюком забежал несколько спецназовцев в балаклавах. Впоследствии поехали к моим родителям. Полезли на чердак и сразу нашли оружие. Но дело в том, что я этого оружия никогда не касался. Думаю, что дело будет тянуться годами. Я никому не причинил вреда, никто от моих действий не пострадал ".

СООО "Лан" ранее руководил председатель Шполянской РГА Владимир Потапенко. Сейчас предприятие возглавляет его жена Ольга.

"Раньше у меня никогда не было конфликта с Слободяник. За мужа говорить не буду. А теперь Олег потребовал с нас деньги. Не боялся, что мой муж - голова Шполянского РГА. В тот день рапс опрыскивали многие хозяйства. Но мы уверены, что это не наша вина. Отравление произошло 30 мая. Наш рапс уже отцвел и пчелы на него не летели. Поэтому мы не предупреждали пчеловодов о том, что будем опрыскивать. Рапс продали 17 июня, что лишний раз подтверждает, что 30 мая он уже отцвел. Но Олег слышать ничего не хотел - требовал денег".

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В день суда поддержать Слободяника в зал пришло около сотни человек. Бывшего атовца посадили под домашний арест на 60 суток.