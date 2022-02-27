Оккупанты зашли на мясокомбинат в Конотопе. Переодеваются в гражданских

В Конотопе оккупанты захватили мясокомбинат, сообщают в телеграмм-каналах. ФОТО: gorod.sumy.ua

В Конотопе Сумской области оккупанты заходят на местный мясокомбинат и переодеваются там в гражданских.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Оперативний ЗСУ" со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

В Сумской области продолжаются ожесточенные бои украинской армии с российскими оккупантами. Самые большие стычки проходят в Сумах, Конотопе, Ахтырке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Живой щит" - в Буче оккупанты хотят эвакуировать женщин и детей, чтобы повезти их на Киев

Заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенант Евгений Мойсюк призвал российских военных сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь.