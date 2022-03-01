Оккупанты закрепились в Иванкове - СМИ

Оккупанты заняли Иванков. ФОТО: скриншот

В городе Иванков и окрестных селах Киевской области, стоят оккупанты. Свободно себя чувствуют.

Местные говорят, что об этом нет большой огласки, потому что Иванков "отрезан от цивилизации" - находится между Чернобылем и Киевом, сообщает издание ZN,UA в собственном телеграмм-канале.

"В начале войны местных расстреливали. 70 человек держали в подвале без еды, воды. Лишь через четыре дня чудом удалось эвакуировать детей. Большинство людей без еды и света. Для русских военных Иванков – место сбора, через которое получают дополнительные ресурсы. По району перемещаются почти беспрепятственно", - говорится в сообщении.

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Жители района просят помочь им.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.