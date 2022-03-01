Оккупанты ударили ракетами по базе спецназовцев - СМИ

Ракеты оккупантов сегодня попали в здание, где готовят спецназовцев. ФОТО: скриншот

Оккупанты сегодня ударили двумя ракетами по базе подготовки спецназа Главного управления разведки Министерства обороны.

Здания пострадали, но погибших нет, сообщают разные телеграмм-каналы со ссылкой на издание ZN.UA.

Спецназ ГУР вместе с "Альфой" осуществляет охрану президента Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиация разбомбила колонну российских войск, а тероборона гоняла по полям

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.