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воскресенье, 13 марта 2022 06:05

Оккупанты обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами

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Российские оккупанты обстреляли Попасную в Луганской области фосфорными боеприпасами.

Их применение запрещено международными соглашениями, сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий в Facebook.

"Попасна. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила", - написал он.

По его словам, фашисты называли такие боеприпасы Brennende Zwiebel (Пылающий купол), а сегодня российские военные применяют это оружие по украинским городам и причиняют жителям невероятные страдания.

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Фосфорные боеприпасы относятся к типу воспалительных. Они начинаются белым фосфором или воспалительными веществами на его основе.

Автор: Алексей Белошицкий
  Применение фосфорных бомб запрещено международными соглашениями
Применение фосфорных бомб запрещено международными соглашениями
Применение фосфорных бомб запрещено международными соглашениями. Фосфорные боеприпасы наносят ущерб живой силе и выводят из строя технику и вооружение. В случае попадания на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые ожоги. Он также ядовит для человека. Острое отравление наступает при вдыхании паров белого фосфора или при попадании в желудочно-кишечный тракт. Применение фосфорных боеприпасов оказывает деморализующее психологическое влияние.

11 марта РФ инициировала созыв Совбеза ООН для обсуждения "военно-биологической деятельности" США в Украине. Оккупанты распространяют фейк, якобы в стране размещении лаборатории США для изготовления "биологического оружия".

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