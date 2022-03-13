Оккупанты обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами

Российские оккупанты обстреляли Попасную в Луганской области фосфорными боеприпасами.
Их применение запрещено международными соглашениями, сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий в Facebook.
"Попасна. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила", - написал он.
По его словам, фашисты называли такие боеприпасы Brennende Zwiebel (Пылающий купол), а сегодня российские военные применяют это оружие по украинским городам и причиняют жителям невероятные страдания.
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Фосфорные боеприпасы относятся к типу воспалительных. Они начинаются белым фосфором или воспалительными веществами на его основе.
11 марта РФ инициировала созыв Совбеза ООН для обсуждения "военно-биологической деятельности" США в Украине. Оккупанты распространяют фейк, якобы в стране размещении лаборатории США для изготовления "биологического оружия".
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