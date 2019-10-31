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четверг, 31 октября 2019 12:05

"Океан" был моей первой семьей и любовью

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  Шурову - 38 лет. Фото: glamurchik.tochka.net
Шурову - 38 лет. Фото: glamurchik.tochka.net

31 октября исполняется 38 лет музыканту Дмитрию Шурову.

Он родом из Винницы. Его родители до сих пор проживает в этом городе.

"Винница — это гранит. Очень много гранита! Я лазил по этим горам какое-то время, конечно, до верха не долазив, но у меня была идея в детстве стать скалолазом именно через эти скалы. Но стал вместо скалолаза пианистом. Как-то так жизнь распорядилась", - говорит Шуров в спецпроекте "Послы" от "Ukraїner".

В городе есть чувство свежести. Здесь не супер много, но есть прогрессивные люди

По его словам, в городе есть чувство свежести. Здесь не супер много, но есть прогрессивные люди, которые придумывают весьма креативные идеи, а иногда в них есть даже достаточно смелости, чтобы эти идеи реализовать.

Дмитрий уже 10 лет является солистом собственного проекта Ріаnобой. Раньше был пианистом группы "Океан Эльзы" и Земфиры.

"Я однозначно могу назвать наше сотрудничество любовью. Оно может выливаться просто в очень разных результатах. Это могут быть дети, а могут быть музыкальные альбомы", - о работе с Земфирой.

После выпуска альбома Океан Ельзи "Янанебібув" Шуров присоединился к составу. Поклонники называли "золотыми временами" в составе группы.

""Океан" был моей первой семьей, первой любовью, первым настоящим сценическим опытом и опытом рок-н-ролльной жизни. Безусловно, это был старт, о котором могут мечтать молодые музыканты. Я с теплотой вспоминаю те годы, хотя было всякое", - говорит Шуров.

В начале 2009 года музыкант начал работать над оперой "Лев и Лея". В процессе работы у Шурова появилась идея создания собственной группы. В работе над проектом Шурову начала помогать сестра - Ольга Шурова.

Сейчас Дмитрий живет в Киеве вместе с женой Ольгой и сыном Львом

Gazeta.ua вспомнила самые яркие работы Дмитрия Шурова за его карьеру музыканта.

ОКЕАН ЕЛЬЗИ-СУПЕРСИМЕТРІЯ

Земфира - Спасибо

Ріанобой - Шампанские Глаза

Ріаnобой - Все Что Тебя Не Убивает

PIANOБОЙ feat. ALINA PASH - Первая Леди

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Журнал Elle Man огласил список самых стильных людей Украины и проводит голосование на самого модного мужчины. В первую десятку попали: бизнесмены Дмитрий Смирнов и Иракли Макацария, пиарщик Павел Орлов, шеф-повар Евгений Клопотенко, телеведущие Никита Добрынин и Александр Скичко, музыканты Дмитрий Монатик, Сергей Бабкин, Макс Барских и Дмитрий Шуров.

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Дата
31
октября

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"Океан" был моей первой семьей и любовью

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