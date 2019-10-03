Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию

Самое глубокое в Украине озеро Свитязь, которое называют одним из семи природных чудес страны, обмелело. Весть об этом набирает все больше оборотов в сетях.

Озеро находится в Шацком национальном природном парке в Волынской области. Имеет 27,5 км² площади и достигает 58 м глубины.

Свитязь отмечается прозрачной водой, богатой разнообразием рыбы (угорь, лещ, окунь, щука, сом), водоплавающими птицами. Пользуется большой популярностью у туристов.

"Шацким армагеддоном" назвал нынешнюю ситуацию местный бизнесмен Виктор Корсак.

"Что об этом ужасе размышляют чиновники и функционеры, которые непосредственно получают зарплаты за то, чтобы такого не допускать?

Мы вместе уничтожаем Шацкий национальный парк, где обитают сотни видов представителей флоры и фауны, десятки из которых занесены в Красную книгу, где есть 24 озера и, напоследок, где есть Свитязь. И не важно, мы это делаем из-за некомпетентности, или из-за равнодушия, природа нам этого не простит", - пишет человек в Facebook.

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В сети приводят причины обмеления:

устаревшую мелиоративную инфраструктуру (на фото дамба сделана из мешков с песком и сломанные шлюзы)

продолжение разработки Хотиславского карьера, находящегося на территории Белоруссии, что грозит обмелением и исчезновением всех озер северных районов области;

малое количество атмосферных осадков и жаркие лета;

осушение, которое ведется по периметру Шацкого поозерья, где построены две большие мелиоративные системы;

увеличение использования подземных вод: люди раньше пользовались "верховодкой" - колодцами, а сейчас бурят неглубокие скважины;

интенсивная мелиорация - использование водных поверхностных источников для орошения (особенно голубики).

"Нужно срочно создать экспертную группу из ученых, которые компетентны в данных проблемах; обязательно привлечь иностранных специалистов. Провести международные конференции и форумы. В Кабинете министров на основе предложений ученых разработать долгосрочную программу для решения проблемы Шацкого национального природного парка и назначить руководителя, ответственного за ее реализацию. Создать комиссию в Верховной Раде. Создать межправительственную комиссию, чтобы исследовать влияние функционирования Хотиславского карьера на уровень воды в озерах парка и т. д", - пишет пользователь Facebook.

Между тем на сайте президента появилась петиция "Спасение озера Свитязь !!!".

"Просим вас немедленно принять меры, по спасению озера. Выделить средства на ремонт шлюзов, которые сейчас не работают. Гидросистемам уже более 30 лет и они нуждаются в капитальном ремонте!

Построить водопереливное сооружение или шлюз-регулятор для всей системы Шацких озер!", - пишут Зеленскому.

В представленной программе правительства Алексея Гончарука чиновники декларируют "сохранение природных экосистем для потомков". "Мы улучшим состояние объектов природно-заповедного фонда", - обещают в Кабмине.