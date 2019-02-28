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пятница, 01 марта 2019 04:20

Одесская Рапунцель рассказала, как быстро отрастить роскошные волосы
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Одесская бизнесвумен Елена Кравченко, которая взорвала интернет длинным роскошными волосами, рассказала секреты ухода.

Скоро ее волосы достигнут двух метров.

Одесская Рапунсель Елена Кравченко рассказала о секретах, как быстро отрастить роскошные волосы
Фото: instagram
Одесская Рапунсель Елена Кравченко рассказала о секретах, как быстро отрастить роскошные волосы
Одесская Рапунсель Елена Кравченко рассказала о секретах, как быстро отрастить роскошные волосы
Одесская Рапунсель Елена Кравченко рассказала о секретах, как быстро отрастить роскошные волосы

Дочери Елены уже носят косы ниже пояса. Интересуются, как сделать так, чтобы волосы быстрее росли, пишет fakty.

"Валерии и Мирославе по шесть лет, и мы им только подравнивали кончики. На растущей Луне, - говорит Елена. - Это самое подходящее время для тех, кто хочет быстро отрастить волосы. Начинать процесс отращивания лучше с подрезания кончиков, повторяя подравнивание каждый лунный месяц. Недаром говорят, что стрижка на растущей Луне, особенно в третий и четвертый лунные дни, способствует улучшению состояния волос".

О волосах нужно заботиться постоянно. Это, конечно же, непросто, но со временем становится привычкой, говорит женщина.

"Я за естественность, поэтому пользуюсь только натуральными средствами. Натуральные масла помогают сохранить блеск волос, а также подпитать корни. Еженедельно делаю маски с витаминосодержащих продуктов. Раз в сезон провожу витаминный курс, - говорит Елена. - Один из рецептов: содержимое ампул с витаминами А, Е, В и С смешать с ложкой натурального меда и яичным желтком. Полученную смесь втереть в корни волос и оставить на полчаса. Затем смыть.

Моет голову раз в неделю-полторы. Это целая процедура. Перед мытьем желательно сделать маску. Не пользуется феном. Помытые волосы сохнут, как правило, почти весь световой день. А вот на расчесывание уходит не более 20 минут.

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"Помню, как будущий муж впервые увидел меня с распущенными волосами. Александр почувствовал настоящий шок. Не переставал удивляться, как это необычно и красиво. Через год расписались и вместе уже более десяти лет", - рассказывает Елена Кравченко.

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Публикация от Alena Kravchenko (@alenuwka__)

На своей странице в instagram она выложила фото, в очередной раз подчеркнули самую женскую красоту.

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Публикация от Alena Kravchenko (@alenuwka__)

"Возраст для женщины — не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней своих", - подчеркнула Елена.

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Публикация от Alena Kravchenko (@alenuwka__)

Одесская красавица Алена Кравченко гордится роскошными прядями, благодаря которым ее в окружении давно прозвали Рапунцель.

Сейчас косы, которые касаются пола, фактически сделали девушку знаменитостью в родном городе. По словам одесситки, все исключительно благодаря маме, которая призвала не стричься.

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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