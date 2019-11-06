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четверг, 07 ноября 2019 04:15

Новые ОТГ не получат поддержки из госбюджета

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Новые ОТГ не получат поддержки из госбюджета
kitsman.city

В проекте государственного бюджета на 2020 год не прописаны прямые межбюджетные отношения с новыми ОТГ - Сутиской, Гавришовской, Войнашовськой и Ковалевской.

Выборы в этих общинах запланированы 22 декабря этого года, сообщает Vlasno.info.

"Надеюсь, что Верховная Рада внесет изменения в приложение шестого законопроекта "О бюджете" и все эти общины перейдут на межбюджетные отношения. В противном случае эти общины и дальше будут зависеть от финансирования из районных бюджетов. По сути это будут просто большие сельские советы. Субвенции и НДФЛ (налоги на доходы физических лиц - ред.), что является основой дохода местных бюджетов, будут идти в казну районов. Это по сути убивает все принципы децентрализации", - рассказал региональный консультант Ассоциации городов Украины по вопросам бюджета Игорь Вернигор.

В целом по всей Украине переход на межбюджетные отношения заблокирован для около ста новых общин. Избирательный процесс в новых ОТГ начался второго ноября. Выборы в Сутиской ОТГ прошли этим летом.

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В селе Иванов Калиновского района Винницкой области открыли большой спортивный комплекс под открытым небом.

Такое обещание местной молодежи дал председатель Ивановской объединенной общины Михаил Кулик перед выборами.

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