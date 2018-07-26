"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии

К 16-й годовщине Скниловской трагедии Львовский городской совет выплатит родственникам погибших разовую социальную помощь - по 2 тыс. грн. На это выделили 96 тыс. грн. Пострадавшим на Скниловском аэродроме Львов оказывает помощь почти 10 лет. Ее размер зависит от финансовой возможности города.

Об этом Gazeta.ua рассказал начальник управления социальной защиты Львовского горсовета Игорь Кобрин, 34 года.

Автор: city-adm.lviv.ua Игорь Кобрин начальник управления социальной защиты Львовского горсовета

О каких социальных потребностях потерпевших в Скниловской трагедии вам известно? Как их решаете?

- В прошлом году потерпевшие на Скнилове нуждались в деньгах на лечение. Управление социальной защиты выделило им по 10 тысяч гривен. Мы контактируем с представителями общественной организации "Скниловская трагедия". В настоящий момент ее возглавляет Иван Куц. Он потерял двух детей во время трагедии, до сих пор трудно переживает это. На будущей неделе будет совещание, в котором Иван Иванович также примет участие.

Кроме финансовой поддержки, проводим просветительскую работу. Устанавливаем памятные знаки. 27 июля состоится памятное шествие к годовщине событий на Скниловском аэродроме.

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В 2016 году Европейский суд по правам человека рассмотрел два иска по Скнилову. Государство Украину не признали виновной. Но суд обязал выплатить родственникам одной семьи 3600 евро компенсации. Потерпевшие до сих пор не чувствуют, что дело закончилось справедливо.

- Я не имею права комментировать этот вопрос. Но скажу, что его нужно рассматривать комплексно. Это проблема и военных, и города, и области, и государства в целом. Это же не был спланированный теракт против своего населения. Да и информацию о катастрофе никто не скрывал.

Однако никакие подачки от государства не заменят пострадавшим того, что у них отняла трагедия. Единственное, что мы можем, - сделать так, чтобы люди не нуждались в этих "подачках". В государстве нужные изменения, и не только в вопросах социальной защиты. Уровень жизни граждан нужно повышать и дать возможность в любые ситуации отстоять свою правоту.

27 июля 2002 года во время авиашоу на военном аэродроме "Скнилив" во Львове на зрителей упал истребитель СУ-27. Погибли 77 людей. Виновными в катастрофе признали пилотов. Семьям пострадавших выплатили от 10 до 100 тыс. грн. В Европейском суде по правам человека рассматривали 33 дела о компенсации. В 2016 году ЕСПЧ принял решение по двум жалобам - "Семья Михно против Украины" и "Светлана Атаманюк и другие против Украины", признал их необоснованными. Объяснил это тем, что Украина не скрывала этого инцидента и провела полное расследование.