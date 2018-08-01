Ничего русского или пережитков совдепа: как отгулял свадьбу самый молодой депутат облсовета

Автор: facebook.com Женился самый молодой депутат Винницкого облсовета Андрей Вигонюк

В Виннице громко сыграли свадьбу молодого депутата облсовета Андрея Вигонюка. Его избранница - 24-летняя врач-интерн Наталья Гомон.

Праздновали 29 июля в загородном ресторане "Фата-Моргана", владельцем которого является председатель областной "Свободы" Алексей Фурман. Среди гостей тоже были однопартийцы - депутаты Винницкого областного и городского советов - Владимир Заречанский, Алексей и Тарас Фурман, Василий Паненко, Людмила Кондратюк, Дмитрий Уманец, пишет "33 Канал".

"Приглашенных было 130 человек, хотелось бы еще больше, но когда мы начали организацию свадьбы, поняли, что не найдем в Виннице такого ресторана, который бы вместил желаемое количество гостей, - рассказывает Андрей Вигонюк, - Тематики или особого дресс-кода на свадьбе не было. Основное условие - ничего русского или пережитков совдепа. Мы также отказались от свадебного кортежа с куклами и кольцами на машинах, никаких клаксонов, чтобы не препятствовать движению общественного транспорта ".

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О своей жене депутат рассказывает с особой нежностью.

"Мы познакомились еще 6 лет назад. Она, как и я, училась в Винницком медуниверситете, но на два курса младше. Сейчас Наталья уже заканчивает интернатуру".

Тесть и теща депутата-свободовца тоже медики: отец профессор ВНМ, а мама - врач в винницкой детской больницы. Сразу после свадьбы молодожены переехали в отдельную квартиру.

Фото: facebook.com

Сын владельца кондитерского дома "Вацак" Геннадия ВАЦАКА 23-летний Владислав женился на своей ровеснице Елизавете ЦОРИЕВОЙ. Свадьбу праздновали в винницком ресторане "Монт Бланк". Пригласили 180 гостей.