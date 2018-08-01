 
Ексклюзивы
1/5
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Просмотров: 37063
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 819
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Просмотров: 945
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1350
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1107
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5742
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2169
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 351
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5355
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
8 Просмотров: 6219
Фото
Все фото
9
9
4
4
16
Ничего русского или пережитков совдепа: как отгулял свадьбу самый молодой депутат облсовета
Ничего русского или пережитков совдепа: как отгулял свадьбу самый молодой депутат облсовета
Впервые показали Lego-конструкторы, которые привезли первоклассникам
Впервые показали Lego-конструкторы, которые привезли первоклассникам
Прокурор требовал деньги у предпринимателя
Прокурор требовал деньги у предпринимателя
В масштабной аварии столкнулись четыре автомобиля: погиб мужчина
В масштабной аварии столкнулись четыре автомобиля: погиб мужчина
Черно-бурая лиса, змеи и шиншиллы - человек создал дома необычный зоопарк
Черно-бурая лиса, змеи и шиншиллы - человек создал дома необычный зоопарк
Видео
Все видео
Открыли уникальную выставку картин из соломы
Открыли уникальную выставку картин из соломы
Мужчину убили и выложили отдельно кишки
Мужчину убили и выложили отдельно кишки
Опубликовали жуткое видео оккупированного города фашистами
Опубликовали жуткое видео оккупированного города фашистами
"Фантастический автомеханик" - в аварии разбился воин-доброволец
"Фантастический автомеханик" - в аварии разбился воин-доброволец
Мужчина отказался работать в США ради работы в Украине
Мужчина отказался работать в США ради работы в Украине
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1620
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3411
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 693
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4986
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 1134
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
четверг, 02 августа 2018 04:15

Ничего русского или пережитков совдепа: как отгулял свадьбу самый молодой депутат облсовета
9

  Комментировать

Автор: facebook.com
  Женился самый молодой депутат Винницкого облсовета Андрей Вигонюк
Женился самый молодой депутат Винницкого облсовета Андрей Вигонюк

В Виннице громко сыграли свадьбу молодого депутата облсовета Андрея Вигонюка. Его избранница - 24-летняя врач-интерн Наталья Гомон.

Праздновали 29 июля в загородном ресторане "Фата-Моргана", владельцем которого является председатель областной "Свободы" Алексей Фурман. Среди гостей тоже были однопартийцы - депутаты Винницкого областного и городского советов - Владимир Заречанский, Алексей и Тарас Фурман, Василий Паненко, Людмила Кондратюк, Дмитрий Уманец, пишет "33 Канал".

"Приглашенных было 130 человек, хотелось бы еще больше, но когда мы начали организацию свадьбы, поняли, что не найдем в Виннице такого ресторана, который бы вместил желаемое количество гостей, - рассказывает Андрей Вигонюк, - Тематики или особого дресс-кода на свадьбе не было. Основное условие - ничего русского или пережитков совдепа. Мы также отказались от свадебного кортежа с куклами и кольцами на машинах, никаких клаксонов, чтобы не препятствовать движению общественного транспорта ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина выкосил кукурузу на поле ради свадьбы

О своей жене депутат рассказывает с особой нежностью.

"Мы познакомились еще 6 лет назад. Она, как и я, училась в Винницком медуниверситете, но на два курса младше. Сейчас Наталья уже заканчивает интернатуру".

Тесть и теща депутата-свободовца тоже медики: отец профессор ВНМ, а мама - врач в винницкой детской больницы. Сразу после свадьбы молодожены переехали в отдельную квартиру.

Женился самый молодой депутат Винницкого облсовета Андрей Вигонюк
Фото: facebook.com
Женился самый молодой депутат Винницкого облсовета Андрей Вигонюк
Женился самый молодой депутат Винницкого облсовета Андрей Вигонюк
Женился самый молодой депутат Винницкого облсовета Андрей Вигонюк
Женился самый молодой депутат Винницкого облсовета Андрей Вигонюк

Сын владельца кондитерского дома "Вацак" Геннадия ВАЦАКА 23-летний Владислав женился на своей ровеснице Елизавете ЦОРИЕВОЙ. Свадьбу праздновали в винницком ресторане "Монт Бланк". Пригласили 180 гостей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ничего русского или пережитков совдепа: как отгулял свадьбу самый молодой депутат облсовета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 154245
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 91099
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 59487
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 Просмотров: 37063
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 30719
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
20
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
8
"Сделаем из Крыма остров" - военный рассказал о наступление русских
7
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
7
Порошенко дал срочное задание по России
Голосов: 3380
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua