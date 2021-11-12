Невакцинированным запретили ездить в пригородном транспорте

С начала пандемии во Львовской области умерло почти 5 тысяч человек. Фото: city-adm.lviv.ua/

На Львовщине невакцинированные от коронавируса или люди без негативного теста не смогут пользоваться пригородным общественным железнодорожным и автомобильным транспортом. Такие правила начнут действовать с 22 ноября.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Следовательно, в регионах запретят перевозить пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом во внутриобластном сообщении, если у них нет при себе таких документов:

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отрицательного теста на COVID-19 – действует 72 часа;

документа о полном курсе вакцинации;

свидетельства, подтверждающего, что человек выздоровел от коронавируса.

Ограничения не распространяются на:

Перевозку автомобилями до 5 пассажиров (вместе с водителем);

Служебные транспортные средства предприятий с количеством людей не больше, чем сидячих мест, и только по маршруту, о котором проинформировали Нацполицию не менее чем за 2 дня;

Пассажиров, путешествующих на автомобиле в международном сообщении с указанными выше документами.

Во Львовской области зафиксировали 1253 новых случаев коронавирусного заболевания. С начала пандемии в области умерли около 5 тысяч человек.