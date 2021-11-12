Невакцинированным запретили ездить в пригородном транспорте

 
Ексклюзивы
1/5
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 963
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 378
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 378
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 378
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 2943
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1233
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 2061
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 5013
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 13248
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
4
16
9
28
27
Подпольный табачный цех &quot;накрыли&quot; под Львовом
Подпольный табачный цех "накрыли" под Львовом
&quot;Одевайте мордники! Мэр идет&quot; - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Родители школьников притащили к горсовету Львова парты - что требовали
Родители школьников притащили к горсовету Львова парты - что требовали
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Видео
Все видео
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Два региона находятся в шаге от красной зоны
Два региона находятся в шаге от красной зоны
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 3132
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1872
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9414
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1098
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1188
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 ноября 2021
Просмотров: 135
Птахи в траві
У вівторок я вийшов з дому рано й на березі каналу побачив дещо незвичне. Над високою травою, що росте тут вперемішку з бадиллям лободи, виднілася, ...
пятница, 12 ноября 2021 02:10

Невакцинированным запретили ездить в пригородном транспорте

  Комментировать
Невакцинированным запретили ездить в пригородном транспорте
С начала пандемии во Львовской области умерло почти 5 тысяч человек. Фото: city-adm.lviv.ua/

На Львовщине невакцинированные от коронавируса или люди без негативного теста не смогут пользоваться пригородным общественным железнодорожным и автомобильным транспортом. Такие правила начнут действовать с 22 ноября.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Следовательно, в регионах запретят перевозить пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом во внутриобластном сообщении, если у них нет при себе таких документов:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не имели патологий: Covid-19 убил беременную и мужчину до 30 лет

отрицательного теста на COVID-19 – действует 72 часа;

документа о полном курсе вакцинации;

свидетельства, подтверждающего, что человек выздоровел от коронавируса.

Ограничения не распространяются на:

Перевозку автомобилями до 5 пассажиров (вместе с водителем);

Служебные транспортные средства предприятий с количеством людей не больше, чем сидячих мест, и только по маршруту, о котором проинформировали Нацполицию не менее чем за 2 дня;

Пассажиров, путешествующих на автомобиле в международном сообщении с указанными выше документами.

Во Львовской области зафиксировали 1253 новых случаев коронавирусного заболевания. С начала пандемии в области умерли около 5 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Невакцинированным запретили ездить в пригородном транспорте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 21744
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач &quot;Изоляции&quot; разговорился в суде
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач "Изоляции" разговорился в суде 1 Просмотров: 13887
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
5
 Просмотров: 13248
&quot;Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем&quot; - крик души врача из Ривне сняли на видео
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
 Просмотров: 7515
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу Просмотров: 6741
Львов
Подпольный табачный цех "накрыли" под Львовом
Подпольный табачный цех "накрыли" под Львовом
4
 Просмотров: 954
Не имели патологий: Covid-19 убил беременную и мужчину до 30 лет
Не имели патологий: Covid-19 убил беременную и мужчину до 30 лет Просмотров: 1620
Львовских школьников возвращают за парты
Львовских школьников возвращают за парты Просмотров: 279
Убегал от полиции: во Львовской области водитель вылез на дерево
Убегал от полиции: во Львовской области водитель вылез на дерево Просмотров: 378
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
16
 Просмотров: 3294
Больше всего комментируют
26
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
11
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
4
Ярош обратился к добровольцам
4
Данилов посоветовал немецким социал-демократам взять домой по пять беженцев
4
Визит Зеленского в Оман не принес Украине ни копейки
Голосов: 1804
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть