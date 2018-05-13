Нерентабельные автобусные маршруты должны оплачивать местные советы

Если автобусный маршрут убыточен, его должен оплачивать местный совет.
Такого мнения председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий.
Есть два возможных пути решения этой проблемы. Первый - тариф, который бы давал возможность перевозчикам обеспечивать рентабельность своей работы. Второй вариант - дотирования местных органов самоуправления. То есть общины, которая там проживает, - говорит Валерий Коровий. - Тем более в направлении бюджетной децентрализации имеет финансовые ресурсы организовать такую перевозку. В случае возникновения убытков дофинансировать эти расходы. Местные бюджеты базового уровня на уровне конкурентных сел, поселков за последние три года выросли втрое. Речь идет даже о далеких и недостаточно небогатые села. Очень часто местные общины ведут себя так, как привыкли в советское время, что надо деньги иметь и положить на депозит. А конкретные проблемы не решают. Просто там, где есть хозяин, проблем с перевозкой людей нет.
Если маршрут убыточен, перевозчику должны дофинансировать его заказчики.
"Это зарплата водителю и износ автобуса. Вот например, от трассы село находится в 10 километрах, где живет 5 человек. Понятно, что убытки уже есть. Поэтому сельские советы или объединены общины должны заказывать и оплачивать услуги перевозчика. По другому не будет . Монетизация должна дать толчок для того, чтобы перевозчики обновляли транспорт. Это в первую очередь - безопасность. Если монетизации не введут, то половина транспорта вообще остановится", - говорит перевозчик Сергей Кривешко.
Вторая причина, почему перевозчики неохотно создают маршруты в малозаселённые села, это отсутствие хороших дорог.
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В Виннице заработал оперативный диспетчерский центр. Он будет следить за автобусами, которые движутся по всей Винницкой области и за ее пределами.
В режиме реального времени видит остановки автобусов, скорость движения или время запаздывания от графика движения.
На карте видно каждый автобус и информацию о его перевозчике. К системе уже подключили 224 автобусов. Их обустроили GPS-трекерами. До конца года будут следить за всеми перевозчиками.
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