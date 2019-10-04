Неправильно припаркованные машины заберут эвакуатором

ТСН В Виннице эвакуатором уберут неправильно припаркованные машины

В Виннице местные чиновники купят эвакуатор. Им решат проблему неправильно припаркованных машин на улицах.

Эвакуатор с краном-манипулятором и эвакуаторной платформой с лебедкой на базе грузового автомобиля купят в декабре.

"С машинами всегда проблема в зимний период. Должны их постоянно объезжать, когда убираем снег вдоль дорог. Бывают дни, когда снег выпадает больше нормы. Приходится круглосуточно работать. А не оперативно чистить улицы через водителей, которые поставили свои машины где попало. Согласно идеального порядка нет. Выглядит не эстетично. Поэтому эвакуатор облегчит работу уборщиков. Обычно мы сразу будем сообщать патрульную полицию", - говорит Gazeta.ua директор Винницкого дорожного управления Владимир Черновол.

Машины, которые будут мешать проезду общественному или коммунальному транспорту будут отвозить на штрафплощадку. Их будут устанавливать для хранения на муниципальной спецплощадке.

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В Виннице в ближайшие три года разовьют сферу парковки машин. Этим хотят уменьшить пробки и хаос на дорогах. Также при горсовете уже создали отдел инспекторов по парковке. С ноября работники подразделения начнут контролировать нарушения правил дорожного движения в части остановки, стоянки и парковки. Инспекторы по парковке могут налагать штрафы за несоблюдение правил остановки или стоянки от 255 до 1360 грн. А также временно задерживать транспорт в нарушителей.