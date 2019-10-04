Неправильно припаркованные машины заберут эвакуатором

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
Просмотров: 1296
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 405
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1287
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 3789
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1413
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 14095
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5796
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 540
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3474
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3168
Фото
Все фото
18
10
16
15
19
Болоньезе с чаем каркаде или рисовая каша с компотом - как питаются дети в школах
Болоньезе с чаем каркаде или рисовая каша с компотом - как питаются дети в школах
&quot;Сделано в Кремле&quot; - среди города расставили огромные капканы с цепью
"Сделано в Кремле" - среди города расставили огромные капканы с цепью
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Не хотим быть рабами: фермеры резко высказались о рынке земли
Не хотим быть рабами: фермеры резко высказались о рынке земли
Кофейня-музей и панорама с колокольни - топ лучших фото из сердца Подолье
Кофейня-музей и панорама с колокольни - топ лучших фото из сердца Подолье
Видео
Все видео
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5796
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1044
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 756
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
05 октября 2019
Просмотров: 306
За мир
– Нам у школі сказали принести камінь. Розміром із кулак, – каже донька днями. – І щоб одна сторона була пласка. Наступного ...
воскресенье, 06 октября 2019 04:15

Неправильно припаркованные машины заберут эвакуатором

  Комментировать
Неправильно припаркованные машины заберут эвакуатором
ТСН В Виннице эвакуатором уберут неправильно припаркованные машины

В Виннице местные чиновники купят эвакуатор. Им решат проблему неправильно припаркованных машин на улицах.

Эвакуатор с краном-манипулятором и эвакуаторной платформой с лебедкой на базе грузового автомобиля купят в декабре.

"С машинами всегда проблема в зимний период. Должны их постоянно объезжать, когда убираем снег вдоль дорог. Бывают дни, когда снег выпадает больше нормы. Приходится круглосуточно работать. А не оперативно чистить улицы через водителей, которые поставили свои машины где попало. Согласно идеального порядка нет. Выглядит не эстетично. Поэтому эвакуатор облегчит работу уборщиков. Обычно мы сразу будем сообщать патрульную полицию", - говорит Gazeta.ua директор Винницкого дорожного управления Владимир Черновол.

Машины, которые будут мешать проезду общественному или коммунальному транспорту будут отвозить на штрафплощадку. Их будут устанавливать для хранения на муниципальной спецплощадке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект начнет бороться с неправильной парковкой авто

В Виннице в ближайшие три года разовьют сферу парковки машин. Этим хотят уменьшить пробки и хаос на дорогах.

Также при горсовете уже создали отдел инспекторов по парковке. С ноября работники подразделения начнут контролировать нарушения правил дорожного движения в части остановки, стоянки и парковки.

Инспекторы по парковке могут налагать штрафы за несоблюдение правил остановки или стоянки от 255 до 1360 грн. А также временно задерживать транспорт в нарушителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неправильно припаркованные машины заберут эвакуатором». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 58430
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
8
 1 Просмотров: 56106
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
 4 Просмотров: 32248
&quot;Фрагменты тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Фрагменты тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 26074
&quot;Всегда это делала&quot;: Даша Астафьева засветила голую грудь
"Всегда это делала": Даша Астафьева засветила голую грудь
4
 Просмотров: 20205
Винница
Исчез запах и бездомные - установили подземные мусорные баки
Исчез запах и бездомные - установили подземные мусорные баки
 Просмотров: 2259
Все из Украины: медики рассказали о пострадавших в авиакатастрофе возле Львова
Все из Украины: медики рассказали о пострадавших в авиакатастрофе возле Львова
 Просмотров: 1440
Болоньезе с чаем каркаде или рисовая каша с компотом - как питаются дети в школах
Болоньезе с чаем каркаде или рисовая каша с компотом - как питаются дети в школах
18
 Просмотров: 306
В стене подземелья нашли необычный ключ в форме звезды Давида
В стене подземелья нашли необычный ключ в форме звезды Давида
 Просмотров: 3052
Под внедорожником нашли гранату
Под внедорожником нашли гранату Просмотров: 288
Больше всего комментируют
8
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
5
Украинские власти собираются восстановить железную дорогу с ОРДЛО
4
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
4
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате
Голосов: 1362
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua