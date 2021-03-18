Неизвестный "заминировал" здание обладминистрации

 
Ексклюзивы
1/5
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Просмотров: 54
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 81
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 414
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 657
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2772
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 297
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1458
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4365
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3834
Фото
Все фото
4
4
4
5
4
На дороге не разминулись 6 легковушек: кадры аварии
На дороге не разминулись 6 легковушек: кадры аварии
Бил и заставлял рубить лес: мужчина держал в трудовом рабстве людей
Бил и заставлял рубить лес: мужчина держал в трудовом рабстве людей
Вооруженные хулиганы устроили в аптеке дебош: подробности
Вооруженные хулиганы устроили в аптеке дебош: подробности
Авария с пассажирским автобусом: что говорят в полиции
Авария с пассажирским автобусом: что говорят в полиции
Рэкетиры держали в страхе районных бизнесменов: что требовали
Рэкетиры держали в страхе районных бизнесменов: что требовали
Видео
Все видео
Неуправляемое такси повалило столб. Он упал на маршрутку с пассажирами
Неуправляемое такси повалило столб. Он упал на маршрутку с пассажирами
Умерла женщина, которую сбили на "островке безопасности" на просп. Науки
Умерла женщина, которую сбили на "островке безопасности" на просп. Науки
В кондитерской разразился скандал с тортами ко дню защитника России
В кондитерской разразился скандал с тортами ко дню защитника России
На трассе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие
На трассе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие
Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах
Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах
Интервью
1/5
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Просмотров: 45
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 657
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 522
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 972
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2853
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 марта 2021
Просмотров: 45
Весна ворушиться
Я вперше зимував у цьому місці — й уперше побачив, як сюди приходить весна. Як цвітуть проліски чи бузок — бачив, а як усе починається ...
четверг, 18 марта 2021 18:59

Неизвестный "заминировал" здание обладминистрации

  Комментировать
Неизвестный &quot;заминировал&quot; здание обладминистрации
Полицейские осмотрели 2 тыс. кв. метров прилегающей территории обладминистрации.

В Харькове неизвестный сообщил о заминировании здания обладминистрации.

На место происшествия вызвали взрывотехников и полицию. Об этом сообщает Харьков Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина с психическими расстройствами "заминировал" газопровод

Специалисты осмотрели 2 тыс. кв. м прилегающей территории. В ходе проверки никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Людей не эвакуировали.

В Одесской области в Розквитсткой сельской общине Березовского района 3 подростков "заминировали" школу. Ребята 15, 14 и 11 лет позвонили директору и сказали, что в школе есть взрывчатка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неизвестный "заминировал" здание обладминистрации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
марта

Надежда Суровцева учила американцев толерантности

"Он умел творить счастье": Лесь Танюк умер от рака

За военную агрессию государство поплатилось техническим прогрессом

Открыли украинскую гимназию

Microsoft представила новую операционную систему

Обнаружили новый спутник Сатурна

Россия нарушила суверенитет и целостность Украины

Открыли самый широкий мост в мире

Началась война из-за запрета контрабанды наркотиков

Внук Чингисхана победил поляков

Самое смертоносное торнадо в истории страны

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 13788
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 12780
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 11466
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 11052
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
6
 Просмотров: 9126
Новости Харькова
Еще 2 региона ужесточают карантинные ограничения
Еще 2 региона ужесточают карантинные ограничения Просмотров: 846
Синоптики обновили прогноз до конца марта. Есть информация о потеплении
Синоптики обновили прогноз до конца марта. Есть информация о потеплении Просмотров: 1377
Неизвестные избили медиков "скорой"
Неизвестные избили медиков "скорой" Просмотров: 234
На дороге не разминулись 6 легковушек: кадры аварии
На дороге не разминулись 6 легковушек: кадры аварии
4
 Просмотров: 342
Бил и заставлял рубить лес: мужчина держал в трудовом рабстве людей
Бил и заставлял рубить лес: мужчина держал в трудовом рабстве людей
4
 Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
5
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
4
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
Голосов: 156
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть