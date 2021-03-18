Неизвестный "заминировал" здание обладминистрации

Полицейские осмотрели 2 тыс. кв. метров прилегающей территории обладминистрации.

В Харькове неизвестный сообщил о заминировании здания обладминистрации.

На место происшествия вызвали взрывотехников и полицию. Об этом сообщает Харьков Times.

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Специалисты осмотрели 2 тыс. кв. м прилегающей территории. В ходе проверки никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Людей не эвакуировали.

В Одесской области в Розквитсткой сельской общине Березовского района 3 подростков "заминировали" школу. Ребята 15, 14 и 11 лет позвонили директору и сказали, что в школе есть взрывчатка.