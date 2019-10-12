"Не только музыка, но и общение группы с публикой" - рок-группа "Мэри" выступит на День Защитника

"Мэри" выступит во Львове. Фото: Википедия

14 октября во Львове в Центре им. А. Довженко на Сыхове состоится концерт Виктора Винника и группы МЭРИ.

Первые концерты "Мэри" еще в начале нулевых происходили именно на Сыхове. Впоследствии выступления переместились в центр, но теперь группа уже второй год подряд выступает в центре Довженко на Сыхове.

"В прошлом году был аншлаговый хороший концерт. И теперь мы тоже ожидаем, тем более дата совпала с Днем защитника отечества, а это выходной и это еще дополнительная возможность хорошо отдохнуть на концерте. В зале будут также ветарны АТО и ООС, тоже почетно. И это будет не только музыка, но и общение группы с публикой", - сказал музыкант. - А Виктор Винник и Мэри умеют держать публикой в ​​тонусе. И очень приятно, когда сидячий зал претворюеться на танцевальную площадку. Хорошая встреча, как показывает практика, когда все входят в ритм и хорошо проводят время. Итак, приглашаем всех, приходите на концерт на Покров! Слушайте украинском, пойте украинском, идею имейте украинскую в голове ", - отмечают организаторы концерта.

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Стоит отметить, что сейчас группа работает над новым видеоклипом на песню "Осень".

Билеты здесь:

https://kasa.in.ua/ua/lviv/concert/meri-kontsert-na-pokrovy-2019-10-14

https://lviv.kontramarka.ua/uk/event/meri-koncert-na-pokrovi-57611-90914.html