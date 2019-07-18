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четверг, 18 июля 2019 11:05

Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение

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Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Конфликт из-за арбузов закончился резней. Фото: Информатор.

В Днипре 17 июля произошел конфликт между торговцами арбузов и неадекватным прохожим. В результате драки последнего подрезали ножом.

Инцидент произошел возле магазина "АТБ" на улице Коробова, 1 примерно в 20:00, передает Информатор.

По словам продавца арбузов, к его торговой палатке подошел молодой человек в неадекватном состоянии. Сказал, что хочет есть, но не имеет денег. Торговец дал парню половину арбуза. Тот захотел целый бесплатно. Когда же ему отказали, парень начал кричать, обзываться, бить товар и нападать на продавца.

Неравнодушный прохожий, увидев эту ситуацию, вступился за работника прилавка. Он влез в конфликт и ударил кулаком парня в лицо. Тот, пробежав несколько метров от торговой точки, снова вернулся. Прохожий достал нож, ударил им в сторону неадекватного парня и скрылся с места происшествия. Раненого зачинщика схватки госпитализировали. Полиция разыскивает мужчину, который подрезал парня.

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Дата
18
июля

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