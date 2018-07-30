Назвали украинские города с худшими дорогами

Около 95% дорог в Украине не соответствуют нормам. Фото: mikhail.krivyy.com

Около 95% дорог в Украине не соответствуют нормам.

С 2018 года на строительство качественного дорожного покрытия будут выделяться большие суммы. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, к 2022 году на ремонт потратят более 300 млрд грн, передает mmr.net.

Худшие дороги - в Черкасской и Николаевской областях. В Министерстве инфраструктуры говорят, что именно эти области хуже всего использовали выделенные деньги Дорожного фонда для местных дорог. Николаевская область освоила только 8% средств, а Черкасская - вообще не освоила ничего.

Также хорошими дорогами не могут похвастаться в Луганской и Донецкой областях. В этих областях освоили, соответственно, 12% и 25% средств.

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Лучшие показатели по уровню выполнения дорожных работ продемонстрировала Ивано-Франковская область. Там было выполнено 65% всех контрактов. Хорошие показатели показала и Хмельницкая область, выполнив 54% контрактов.

"Среди главных проблем, с которыми ведомство столкнулось на местах, - ненадлежащая подготовка команд, которым были переданы средства на ремонт дорог. Как результат, деньги лежат на депозитных счетах и ​​не используются", - говорит директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин.

Кроме того, существует проблема неблаговидных подрядчиков, которые тормозят начало ремонта, оспаривая результаты тендеров. Еще одной проблемой является отсутствие достаточного количества компаний-подрядчиков.

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